PSOE y Sumar aceleran la agenda legislativa en el Congreso presionados por los tiempos

Madrid, 21 jun (EFE).- PSOE y Sumar están acelerando la agenda legislativa en el Congreso, incluidas iniciativas largamente bloqueadas, ante la proximidad del cierre del periodo de sesiones y en un contexto de causas judiciales que afectan a los socialistas y peticiones de adelanto electoral de algunos socios.

La voluntad de ambas formaciones por dar un impulso a la acción legislativa se ve reflejada en las ponencias reunidas esta semana para progresar con el trámite de hasta seis iniciativas, un número muy superior a lo habitual.

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Avanzan así tres proposiciones y un proyecto de ley, como son la proposición sobre el Programa de Cribado Neonatal, en plazo de enmiendas desde febrero y que se tramita por la vía de urgencia; la proposición para penalizar las terapias de conversión, más desarrollada ya con dictamen de su comisión, o la proposición de ley para la inclusión laboral de personas con discapacidad, atascada desde el octubre pasado. Destaca el proyecto de ley para modificar la ley general de derechos de las personas con discapacidad, que progresa tras más de dos años en trámite de enmiendas, desde febrero de 2024.

A todo ello se suman la ley del Cine -desbloqueda tras más de año y medio e impulsada desde Sumar-, la ley de Educación y la ley de mejora de las condiciones de los docentes no universitarios, que superaron el debate de totalidad en el pleno de este pasado jueves y continúan por tanto su tramitación.

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Esta semana también se ha reunido la ponencia de la Comisión de Reglamento del Congreso para incorporar a las normas de la Cámara la regulación de los grupos de interés que influyen en el trámite legislativo.

Fuentes de Sumar explican que los trabajos en el Congreso suelen acelerarse antes del verano, por el cierre del periodo de sesiones, pero reconocen que en estos momentos hay "un contexto adicional que invita a apretar".

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E incluyen en este contexto las causas judiciales que afectan a los socialistas, como la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la de la exmilitante socialista Leire Díez, distinguiendo estos casos del de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, donde solo ven una motivación política por parte del juez.

Desde Sumar también consideran que influye a la hora de acelerar los trabajos parlamentarios la petición de adelanto electoral del PNV, que respaldan otros socios de investidura como Coalición Canaria, mientras en ERC advierten a Sánchez de que resistir sin más no sirve para nada y le reclaman llenar de contenido lo que queda de legislatura.

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También Sumar lleva tiempo exigiendo a sus socios de Gobierno del PSOE avanzar con la aprobación de iniciativas porque, según subrayan, en esto consiste gobernar, y por eso -dicen las citadas fuentes- no dejan de negociar para intentar sacar adelante medidas que consideran prioritarias para esta legislatura.

El ejemplo más reciente es el acuerdo alcanzado esta semana entre PSOE y Sumar para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado.

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El Gobierno y el PSOE recuerdan por su parte que en lo que va de legislatura se han aprobado 66 iniciativas. El propio Sánchez presumió este jueves desde Bruselas de que este año se han aprobado doce iniciativas legislativas. "La vida continúa, el Gobierno actúa. Sacamos proyectos de ley hacia adelante", sentenció. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023557440)