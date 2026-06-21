Espana agencias

Primera victoria del español Iván Ortolá

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex) ha logrado su primera victoria de la temporada y la categoría al vencer el Gran Premio de la República Checa de Moto2, en el circuito de Brno, por delante del hispano colombiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Controlado el incendio en la pedanía de La Arboleja (Murcia), que ha quemado 18 hectáreas

Infobae

La UIMP de Santander inicia este lunes sus cursos de verano con más de 100 actividades

Infobae

Barbón tilda de "extrema gravedad" las afirmaciones del juez Peinado sobre la Policía

Infobae

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa

Infobae

La delegación de EFE en Jerusalén afronta el estrés sacando la energía "de donde sea"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

ECONOMÍA

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

A qué hora juega España hoy contra Arabia Saudí y dónde ver el partido: la selección española afronta su segundo encuentro en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026