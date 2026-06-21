Primera victoria del español Iván Ortolá

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex) ha logrado su primera victoria de la temporada y la categoría al vencer el Gran Premio de la República Checa de Moto2, en el circuito de Brno, por delante del hispano colombiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex). EFE

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