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Morant ve "inauditas" las cautelares a Begoña Gómez y afea a Peinado su "causa política" contra "una persona inocente"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha insistido este domingo en calificar de "causa política" contra Begoña Gómez la instrucción del juez Peinado y ha considerado "inaudito" que adopte medidas cautelares justificando que la Policía pueda ayudar a escapar a la esposa del presidente Pedro Sánchez. "Para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional".

Morant ha vuelto a cargar contra el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

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La ministra, que hoy se encuentra en Alicante con motivo de la fiesta de las Hogueras, ha manifestado que el auto del juez Peinado "constata que desde el principio esta causa ha sido una causa política contra una persona inocente".

Ha calificado las medidas cautelares que ha impuesto de "absolutamente desproporcionadas y sin ninguna justificación jurídica".

"El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional", ha censurado.

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Para Morant, es "inaudito que se pongan medidas cautelares justificando que la propia Policía Nacional pudiera ser quien hiciera que la señora Begoña Gómez o cualquier persona en nuestro país pudiera escaparse de la justicia".

"VILIPENDIADA"

Por ello, la también secretaria general del PSPV ha reiterado su convencimiento de que Begoña Gómez es "una persona inocente, que ha sido perseguida, vilipendiada, a la que se ha acusado de todo sin ninguna prueba que justifique esta apertura de juicio".

Y ha advertido: "No solo le hace daño a Begoña Gómez como persona, esto también le hace daño a la justicia por las dudas que se generan a través de este auto".

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