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Baena: “Pasándoselo bien es como salen las cosas”

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Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Álex Baena, futbolista de la selección española, aseguró que la actitud positiva que mantuvieron tras el empate a cero ante Cabo Verde en el debut en el Mundial les permitió conseguir la goleada este domingo ante Arabia Saudí (4-0), ya que, en su opinión, “pasándoselo bien es como salen las cosas”.

“El vestuario está muy bien. Felices. Muy tranquilos. No nos desesperó para nada el empate porque merecimos la victoria contra Cabo Verde. Hemos estado muy tranquilos y el día a día ha sido igual. No ha habido nada diferente, hemos hecho lo mismo, la misma rutina aunque preparando algún ejercicio específico. El día a día ha sido igual, pasándoselo bien que es como salen bien las cosas”, dijo en zona mixta.

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“Somos mucha gente que debuta en el Mundial y el otro día nos quitamos un poco ese peso de la mochila. Hoy se ha visto lo que somos y hemos sido durante tantos años. Intentaremos no bajar el nivel que hemos mostrado hoy”, añadió.

“Felices porque el otro día nos merecimos la victoria aunque no fuese nuestro mejor partido, pero estamos muy tranquilos incluso con el ruido de fuera”, apuntó el jugador del Atlético de Madrid.

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Además, catalogó su titularidad ante Arabia Saudí como “una sorpresa”.

“Todos estamos preparados para ser titulares. Ha sido una pequeña sorpresa para mí, pero estaba preparado. Formar tridente con Lamine Yamal es espectacular, y con Mikel Oyarzabal, que es el mejor delantero de España, me hace estar muy contento”, comentó Baena tras la goleada ante Arabia Saudí. EFE

(VÍDEO)

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