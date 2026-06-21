Luca Jaquez: "Mi trabajo es estar listo para cuando llegue el momento"

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El defensa Luca Jaquez no contaba con debutar en el Mundial 2026 en el encuentro contra Bosnia Herzegovina, el primero que Suiza ha ganado en el torneo, pero el técnico Murat Yakin quiso apuntalar la zaga con el choque encarrilado.

El preparador recurrió al defensa del Stuttgart que debutó en el Mundial cuando menos lo esperaba. Salió al campo en el minuto 86 en lugar de Silvan Widmer. “Fue un momento maravilloso. Ni siquiera calenté durante toda la segunda parte, así que me sorprendió un poco entrar. Hay que estar preparado para momentos así”. Reconoció.

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El zaguero confiaba en tener minutos antes o después en el torneo. Pero su estreno fue inesperado. “Ese es mi trabajo como futbolista. Siempre hay que estar listo. Espero jugar muchos más partidos con la selección suiza”.

El miércoles, la 'Nato' se enfrenta a Canadá en busca del primer lugar del grupo. "Como profesionales, nuestra prioridad siempre es ganar, así que, por supuesto, queremos terminar primeros. Si lo conseguimos, genial. Si no, pues qué se le va a hacer".

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La selección suiza viaja a Vancouver el lunes por la tarde (hora de Estados Unidos) para disputar el partido contra Canadá. El equipo regresará a San Diego al día siguiente, independientemente del resultado. Los planes posteriores dependerán de dónde y si el equipo jugará la fase eliminatoria. EFE