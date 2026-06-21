Extinguido el incendio de El Pedroso (Sevilla) que obligó al corte de la carretera A-432

Sevilla, 21 jun (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por extinguido el fuego forestal declarado esta mañana en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla) que ha obligado al corte, por unas horas, de la carretera A-432.

Según han informado desde el Infoca, la extinción se ha decretado a las 19:00 horas después de que los técnicos hayan comprobado de que no hay posibilidades de que se reavive.

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En ese momento, se ha retirado el dispositivo que aún quedaba en la zona en tareas de remate y liquidación.

El fuego se dio por estabilizado a las 14:06 horas y tras ello se procedió al restablecimiento de la circulación de la A-432, que permanecía cortada desde poco antes de mediodía, en ambos sentidos.

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El incendio se ha iniciado a las 11:10 horas e inicialmente se enviaron a la zona un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios que después se reforzaron con un helicóptero ligero.

Por tierra, el dispositivo activado tras el inicio del fuego estuvo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, dos técnico de Operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas. EFE

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