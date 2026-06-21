Itten, debut en el Mundial y traspaso al Werder Bremen

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El delantero Cedric Itten vive momentos inolvidables, los "mejores" de su carrera, y en unas horas se estrenó como jugador mundialista con Suiza y cerró su incorporación al Werder Bremen de la Bundesliga, desde el Fortuna Düsseldorf, que milita en la segunda categoría del fútbol alemán.

A sus 29 años este jugador de Basilea que se marchó a Alemania en el inicio de la pasada temporada desde el Young Boys, ha crecido tras una explosión algo tardía.

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Itten saltó al campo en el último minuto del duelo ante Bosnia Herzegovina, de la segunda jornada de la fase de grupos, que terminó en una goleada que asienta al combinado helvético en la cima del cuarteto, con un pie en las eliminatorias. Ocupó el lugar de Breel Embolo.

“Quería dar el salto a la Bundesliga y desde el principio mostraron interés en mí. Estoy encantado porque el Werder Bremen es un club con mucha tradición que aún conserva un ambiente muy familiar. El entrenador ya se puso en contacto conmigo durante la pretemporada en St. Gallen. Después, mantuvimos el contacto a través de mis agentes. En mi día libre tras el primer partido, volví a hablar con los directivos del Werder Bremen que estaban en Suiza”, desveló el atacante pendiente de su futuro en la concentración de Suiza.

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"La diferencia horaria hacía que las cosas fueran un poco inusuales; a veces se tomaban decisiones o se producían novedades y yo no me enteraba hasta la mañana siguiente", reconoció el jugador, aliviado por la resolución de las negociaciones.

Suiza, que no pudo con Catar, ante la que cosechó un empate, disipó las dudas frente a Bosnia, a la que goleó. Se jugará el martes contra Canadá el primer lugar del grupo. "He visto los mejores momentos del equipo canadiense. Son un buen equipo que presiona mucho y marca muchos goles. Pero nosotros también tenemos mucha calidad en nuestra plantilla y queremos ganar. No estamos pensando en el resultado; para nosotros, lo importante es ganar y asegurar el primer puesto. Después veremos quién será nuestro próximo rival", dijo el jugador.

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Itten disfruta de unos momentos únicos en su carrera. "Estos son momentos realmente destacados de mi carrera. Fichar por un club tan grande y debutar en el Mundial solo dos días antes. He trabajado mucho para conseguir estos objetivos, así que es muy especial lograrlos en tan poco tiempo. Me quedaré con la camiseta del partido; la enmarcaré en casa".

"El ambiente en el equipo es muy bueno. Sabíamos que era importantísimo ganar contra Bosnia, así que eso, obviamente, ayuda mucho. Además, pasamos tiempo juntos fuera del campo, lo cual es genial. La composición del equipo es única, y eso ayuda muchísimo", añadió el delantero que ensalzó el buen momento del equipo suizo.

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Las emociones se han acumulado para Cedric Itten que debutó el jueves pasado en el Mundial 2026 y tres días después concretó su traspaso al Werder Bremen.

La selección suiza disputará su tercer y último partido de la fase de grupos contra la anfitriona Canadá el miércoles (21:00, hora CET). Dependiendo del resultado, podrían evitar un adversario más o menos potente teóricamente.

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"No pensamos en el resultado; para nosotros, se trata de ganar y asegurar el primer puesto. Ya veremos quién será nuestro próximo rival", añadió Itten. EFE