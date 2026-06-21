Femke Bol gana en Hengelo su primera carrera de 800 metros al aire libre.

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La neerlandesa Femke Bol, doble campeona del mundo de 400 metros vallas, logró este domingo en los FBK Games de Hengelo, de categoría oro continental, su primera victoria al aire libre en los 800 con un tiempo de 1:57.41.

Bol, que este año ha dejado de lado las vallas para dar el salto a los 800 metros, celebró un triunfo en los 800 metros al aire libre en su segundo intento. En el primero, el pasado 16 de junio en Ostrava (República Checa), fue segunda con 1:57.13, solo superada por la suiza Audrey Werro.

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En Hengelo, y ante su público, Femke Bol ganó con autoridad, dominó toda la carrera y paró el crono en 1:57.41, por delante de la australiana Abbey Caldwell, segunda (1:58.22), y la francesa Clara Liberman, tercera (1:58.69), que hizo marca personal. EFE