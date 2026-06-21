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El Sevilla aumenta el programa de pretemporada con amistosos ante Ceuta y Torremolinos

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Sevilla, 21 jun (EFE).- El Sevilla aumenta su programa de pretemporada para la campaña 2026-2027, en la que ya tiene cerrados cinco amistosos con los anunciados este domingo frente al Juventud Torremolinos, que este ejercicio jugó en Primera Federación y al que se medirán el 11 de julio, y el Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion y con el que se enfrentará el 26 del mismo mes.

El equipo que entrena Luis García Plaza disputará ambos encuentros en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva sevillista y se celebrarán a partir de las 21.00 horas a puerta cerrada sin acceso al público, informó el club en un comunicado.

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El encuentro ante el Juventud Torremolinos, que este curso ha competido en Primera Federación, será el primer amistoso de la pretemporada. El primer equipo ya se midió en partido oficial al equipo malagueño en la segunda ronda de la Copa del Rey 2022-2023 en una eliminatoria que saldó con victoria por 0-3

La AD Ceuta compite desde el pasado curso en Segunda División, donde tras su ascenso concluyó la última temporada en la undécima posición. Ambos equipos ya se midieron en el verano de 2023 en un amistoso disputado en las instalaciones de Montecastillo (Jerez de la Frontera), que se saldó con triunfo sevillista por 5-2.

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El equipo, con estos dos encuentros, suma ya cinco amistosos cerrados para la pretemporada, donde también se medirá a domicilio al KS Cracovia polaco y al Córdoba CF los días 19 y 23 de julio y al Bayer Leverkusen alemán el 8 de agosto. EFE

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