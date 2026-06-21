Cortada al tráfico la carretera A-432 por el incendio en El Pedroso (Sevilla)

Sevilla, 21 jun (EFE).- La carretera A-432 ha sido cortada al tráfico a la altura del kilómetro 33 por el incendio declarado poco antes del mediodía en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla).

Según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la vía permanece cortada desde las 11:53 en ambos sentidos.

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El incendio se ha iniciado a las 11:10 horas e inicialmente se han enviado a la zona un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios que después se han reforzado con un helicóptero ligero.

Por tierra trabajan dos grupos de bomberos forestales, dos técnico de Operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas. EFE

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