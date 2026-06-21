Castilla-La Mancha escuchará las propuestas de financiación, pero quiere un modelo pactado

Toledo, 21 jun (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha escuchará este lunes las propuestas del Ministerio de Hacienda sobre financiación autonómica, en un encuentro que se va a celebrar en Madrid, pero defiende que sea pactado con todas las comunidades, ha indicado este domingo el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero.

"Queremos que se mantenga la cantidad de recursos nuevos que se han dispuesto por parte del Gobierno de España, pero que el modelo sea pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas", ha afirmado Caballero antes de participar en la asamblea de la agrupación local del PSOE de Tomelloso (Ciudad Real), ha informado en una nota de prensa el Partido Socialista de Castilla-La Mancha.

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A preguntas de los periodistas, sobre la reunión que van a mantener mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda, Caballero ha comentado: "Nosotros vamos a escuchar mañana las propuestas del Gobierno porque es lo lógico, pero en todo caso rechazamos la propuesta que ahora mismo existe y que está puesta encima de la mesa".

Caballero ha dicho que el Ejecutivo castellanomanchego defiende que haya más recursos y que "le parecen bien" los 21.000 millones de euros más que ha puesto el Gobierno de España a disposición de las autonomías, pero está en desacuerdo con la forma cómo se reparten.

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Al respecto, ha reiterado: "Queremos que se mantenga la cantidad de recursos nuevos que se han dispuesto por parte del Gobierno de España, pero que el modelo sea pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas".

Según el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, el modelo que se plantea es "injusto", porque "surge de un acuerdo con un territorio y con un partido, con Cataluña y con Esquerra Republicana", por lo que ha advertido: "Nosotros no vamos a admitir un modelo que se haya pactado unilateralmente y al que los demás tengamos que sumarnos". EFE

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