Espana agencias

Bendodo avisa del "engaño" de Sánchez sobre presentar PGE y cree que las generales serán según "el calendario judicial"

Guardar
Google icon
Imagen XQGROSZQ2NHJBFLKELZL7E3NHY

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este domingo del nuevo "engaño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la presentación de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha mostrado convencido de que la fecha de las elecciones generales vendrá determinada por el "calendario judicial" que afecta al PSOE.

Bendodo se ha pronunciado así en un acto, junto a la coordinadora nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, con afiliados y simpatizantes del partido en Adra (Almería), donde se ha referido al hecho de que Sánchez haya dejado abierta la posibilidad de adelantar elecciones generales en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

PUBLICIDAD

"Sánchez ha dicho que va a convocar las elecciones y estaría bueno que nos las convocara, y las puede convocar en cualquier momento", ha indicado Elías Bendodo, para quien el PP tiene que estar "preparado", apuntando que, por ejemplo, en menos de un año se celebrarán las elecciones municipales.

"Yo pido que mantengamos el motor encendido, porque puede haber un adelanto electoral, porque eso lo decide el calendario judicial, no lo decide el presidente del Gobierno", ha indicado Bendodo, para quien estamos en uno "de los momentos más críticos de la historia de nuestro país", con un ejecutivo nacional "que no existe, que no está, y que está intervenido por la corrupción".

PUBLICIDAD

Para Bendodo, parecía "imposible superar ese nivel de corrupción de los ERE" en Andalucía y, sin embargo, "el sanchismo ha superado ampliamente la corrupción del PSOE en Andalucía".

"Esto no es un caso aislado, sino que hay 15 causas judiciales abiertas", ha indicado Bendodo, apuntado que hay "90 imputados" y se ha referido al delito "de contrabando de joyas" por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha denunciado el "ataque del Gobierno y del sanchismo a jueces, fiscales y periodistas".

"No hay un país en la Unión Europea con este enjambre de corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y a sus familias; están en el banquillo o a la puerta de ser condenados la mujer (de Sánchez), el hermano, el fiscal general, las dos manos derechas en el partido, Ábalos y Cerdán, Koldo y la fontanera mayor", ha indicado el dirigente popular.

"Ninguno de ellos podría haber cometido los delitos que se le achacan si no existiera Pedro Sánchez; todo es por Pedro Sánchez, sin ninguna duda, es el gran cooperador necesario de todo eso", ha sentenciado, apuntando que además "el faro, el gurú y el muro de carga donde descansa el sanchismo" era Rodríguez Zapatero y ahora "se le ha caído ese muro de carga".

"Pedro Sánchez dice que va a convocar elecciones y que va a presentar los presupuestos a final de año, como si nos hiciera un favor, y que si no presenta los presupuestos, no aprueba los presupuestos, convoca elecciones. Llevamos tres años sin presupuestos, ¿quién va a creer que los va a presentar ahora?", según ha planteado.

En su opinión, Pedro Sánchez "nos va a engañar igualmente" porque lleva "incumpliendo" la Constitución tres años en lo que respecta a la presentación de los PGE.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morant defiende la inocencia de Begoña Gómez: "El auto de Peinado daña a la Justicia"

Infobae

La intensa lluvia en Berlín pospone la final entre Pegula y Noskova

Infobae

Francia corta el camino a las medallas al equipo masculino de florete

Infobae

El Málaga celebrará el ascenso este lunes con sus aficionados por las calles de la ciudad

Infobae

Paula Blasi se corona en Barcelona y Marianne Vos se regala la última etapa al esprint

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La Comunidad de Madrid limita los aforos de las bodas en el monasterio (protegido) más antiguo de la región: hasta 345 asistentes

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado por notificar la apertura del juicio oral a través de la prensa

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

ECONOMÍA

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

El motivo por el que Bellingham se emociona al escuchar el himno de Inglaterra durante el Mundial

A qué hora juega España hoy contra Arabia Saudí y dónde ver el partido: la selección española afronta su segundo encuentro en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”