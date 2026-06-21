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Gamarra emplaza a Sánchez a "someterse a una cuestión de confianza" si pierde la votación de esta semana en el Congreso

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha considerado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene la obligación de someterse a una cuestión de confianza" si esta semana pierde la votación en este sentido en el Congreso.

Así lo ha asegurado la dirigente 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación este mediodía en Logroño, donde ha acudido junto con cargos municipales 'populares' a visitar algunas de las instalaciones repartidas por la ciudad dentro del Festival de Arquitectura 'Concéntrico'.

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En sus palabras, Gamarra ha recordado que "esta semana comparecerá el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, como les decía, en un Congreso que tendría que estar ya disuelto a la vista de la incapacidad, la parálisis y la corrupción que le rodea", pero ha unido a ello que "además habrá otra votación importante en esta semana".

"Terminamos -ha resumido- una semana en la que el sanchismo, en este caso de la mano de la presidenta del Congreso, ha impedido que votemos una iniciativa para pedir elecciones. Una iniciativa para ver cuántos diputados pedimos elecciones, es decir, damos por agotada esta legislatura. Armengol lo ha impedido".

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Una decisión que ha aprovechado para calificar como "curiosa, porque es la misma iniciativa que en el año 1995 otro presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, sí que permitió que se votara, pero esta vez se ha impedido".

"Pero esta semana -ha incidido la dirigente del PP- tenemos una nueva votación, una nueva votación que lleva al Partido Popular para instar al presidente del Gobierno a que se someta a una cuestión de confianza".

Como ha resaltado, "lo que tenemos muy claro es que si esta iniciativa sale adelante, el presidente del Gobierno tiene la obligación de someterse a esa cuestión de confianza porque le estará dando esta indicación las Cortes, el congreso aquel que le da respaldo".

Y, a su juicio, "si se lo quita en la votación de esta semana evidentemente el presidente del Gobierno tiene la obligación de someterse a esa cuestión de confianza y ver si realmente cuenta o no con el respaldo parlamentario".

Respaldo parlamentario "que es evidente que no tiene porque lleva tres años sin presupuesto, es evidente que no tiene porque no puede sacar leyes ni aprobar leyes porque no tiene una mayoría parlamentaria que le apoye en su acción de Gobierno y es evidente que no tiene por una corrupción que le asfixia pero que le asfixia a él y que asfixia a todos los españoles en nuestro día a día".

"Así que esto ya no da más de sí. Es el momento de nuevas elecciones y el momento de que todos los españoles podamos opinar para tener un nuevo Gobierno limpio y decente que gobierne por y para los españoles", ha finalizado la dirigente 'popular'.

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