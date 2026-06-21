El español Marc Márquez vence en Brno

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado la victoria en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26). EFE

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