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Barbón tilda de "extrema gravedad" las afirmaciones del juez Peinado sobre la Policía

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Oviedo, 21 jun (EFE).- El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha calificado este domingo de "extrema gravedad" las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

Tras subrayar que él defiende la presunción de inocencia para "todos", independiente del político o persona "que sea", el jefe del Ejecutivo ha advertido de que le parece "extremadamente grave que en un auto se diga que el riesgo de fuga existe porque la escolta de la mujer del presidente le puede ayudar a escaparse y a fugarse".

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"Es muy grave porque es faltar a la profesionalidad de decenas de miles de hombres y mujeres que son guardias civiles y policías nacionales", ha apuntado el presidente en declaraciones a los periodistas antes de participar en la clausura del 18º congreso de Juventudes Socialistas de Asturias.

Barbón, que ha puesto en valor la "profesionalidad" de los escoltas y ha pedido "respeto a su labor", ha confiado en que el Consejo General del Poder Judicial "actúe en consecuencia", puesto que "ayer el golpe a la imagen de la justicia en España fue muy grave" y "escandalizó" a personas "muy contrarias a los posicionamientos del Gobierno de España".

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El presidente ha añadido, además, que le "sorprende" que el juez haya decretado la apertura de juicio oral sin resolver varios recursos planteados sobre el proceso judicial ante la Audiencia Provincial.

"Ha habido varios recursos a pasos concretos de la instrucción que si la Audiencia Provincial revoca supondría el retrotraer todas las actuaciones. Quiero ser muy prudente con eso porque de momento la Audiencia Provincial no ha fallado", ha apuntado al respecto.

A menos de una semana de que el PSOE convoque a su Comité Federal, el secretario general de los socialistas asturianos ha subrayado que "nunca" ha notado que "haya ruptura" en la organización.

Preguntado sobre si prefiere que las próximas generales se convoquen antes o después de los comicios autonómicos y municipales, ha apuntado que lo que tenga que decir sobre esta cuestión se la trasladará personalmente al presidente Sánchez y que no la planteará en el Comité Federal porque "se va a filtrar". EFE

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