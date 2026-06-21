0-4. Japón golea a Túnez en el partido 1.000 y sube al segundo lugar del grupo F

Monterrey (México), 20 jun (EFE).- La selección de Japón goleó este sábado por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol, con lo que se sitúa en la segunda plaza del grupo F tras Países Bajos.

En Monterrey, norte de México, Japón pasó por encima de los africanos con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito. EFE

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