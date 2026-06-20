Pepe Martí firma su segundo podio tras una gran remontada

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El español Pepe Martí (Cupra Kiro) ha conseguido su segundo podio en el Mundial de Fórmula E al concluir tras una gran remontada en la tercera plaza en la undécima prueba de la temporada, disputada en el circuito de Sanya (China), en la que se impuso Jake Dennis (Andretti).

Tras alcanzar dicha cota en Mónaco, Martí, que pareció ver abortada su escalada después de partir en la parrilla en la decimoctava plaza (perdía cinco puestos sancionado por una acción en Mónaco) debido a un golpe múltiple en la decimonovena vuelta en el que también estuvo implicado que obligó a sacar la bandera roja, salió incluso más atrás, decimonoveno con el añadido de que su monoplaza tuvo que ser reparado.

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En la 'resalida', con menos de media carrera por delante, rápidamente progresó seis plazas, llegó a la mitad del pelotón y en el tramo final, con el extra de energía del modo ataque que le quedaba que reservó para usarlo en las últimas vueltas, subió de manera irremisible hasta el tercer puesto tras Dennis y el brasileño Felipe Drugovich, también del equipo Andretti Fórmula E, a sólo 2:104 del ganador.

El también británico Oliver Rowland (Nissan), que por momentos dominó una carrera con muchas alternativas en cabeza, podía haberse situado como líder de la general, pero a poco del final perdió sus opciones al chocar.

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Lidera la general, por lo tanto, el neozelandés Mitch Evans (Jaguar) con 128 puntos pese a que tampoco pudo incrementar su cuenta. Rowland es segundo con 109 y el suizo Edoardo Mortara (Mahindra), otra víctima de una carrera loca, es tercero con 103. Martí se instala con 55 a tan sólo uno de Nyck de Vries, el vigente campeón.

La duodécima prueba del Mundial se disputará del 3 al 5 de julio de nuevo en China, en Shanghai, con una doble cita, al igual que en el cierre del periplo asiático, del 24 al 26 de julio, en Tokio. EFE

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