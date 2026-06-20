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El argentino Cerúndolo se clasifica para la final de Queen's

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Londres, 20 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se clasificó este sábado a la final de Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al estadounidense Brandom Nakashima, número 32, por (5)6-7, 6-3 y 6-4.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, le dio la vuelta al marcador tras perder el primer set y se convierte en el segundo argentino en disputar la final del torneo después de que lo hiciera David Nalbandian en 2012, cuando perdió la final ante el croata Marin Cilic.

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La primera manga, tras dos roturas de saque de ambos tenistas, se decidió en el 'tie-break', donde el estadounidense se mostró muy sólido y consiguió adjudicarse el set por un 7-5 en el desempate.

Ya en el segundo, el porteño encajó un 'break en el quinto juego que complicó sus opciones, pero tras recuperarlo inmediatamente después, consiguió ganar cuatro juegos consecutivos para mandar el duelo al set definitivo.

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En el momento de la verdad, Cerúndolo mostró su mejor tenis para romper el saque de su rival en el noveno y cerrar el encuentro al saque con un marcador de 6-4.

En la final, el argentino se verá las caras con el ganador del encuentro entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Ugo Humbert. EFE

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