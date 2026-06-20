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Sindicatos policiales critican a Peinado por decir que escoltas ayudarían a Gómez a huir

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(Actualiza la NA6132 con un comunicado del Sindicato Unificado de Policía)

Madrid, 20 jun (EFE).- Los sindicatos policiales Jupol y Sindicato Unificado de Policía (SUP) han arremetido este sábado contra el juez Juan Carlos Peinado por argumentar, en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman su escolta, podrían "facilitar" su eventual "fuga".

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"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", señala el sindicato Jupol en un comunicado, en el que le exigen una rectificación.

El juez juan Carlos Peinado, que instruye el "caso de Begoña Gómez", ha enviado este sábado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

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En el auto, el magistrado indica que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Jupol ha replicado que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares".

"Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", subraya.

Por todo ello, el sindicato policial considera "imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".

"La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", concluye el sindicato.

Por su parte, el SUP ha subrayado que es "especialmente preocupante" que Peinado formule hipótesis "que sugieran la posibilidad" de que los agentes "colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas".

"Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad", apuntan en otro comunicado.

El SUP apunta que el prestigio de la Policía Nacional "se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales", y que esta "no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente".

 Además, en el comunicado, el SUP traslada su apoyo a todos los policías que integran las unidades de protección, y expresa "su absoluto rechazo a cualquier manifestación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales" que forman las unidades de escoltas. EFE

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