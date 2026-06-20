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Moncloa denuncia "obsesión" del juez Peinado con Begoña Gómez y el PP carga contra Sánchez

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Madrid, 20 jun (EFE).- El Gobierno ha denunciado la "persecución" y "obsesión" del juez Juan Carlos Peinado con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tras su decisión de enviarla a juicio y retirarle el pasaporte, mientras que el PP ha acusado a Pedro Sánchez de convertir la Moncloa en "una guarida de delincuentes".

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido este sábado enviar a juicio a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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Además, ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

Fuentes del Gobierno consultadas por EFE aseguran que esta decisión constata la "persecución", la "obsesión" y la "desproporción" del juez Peinado con Begoña Gómez y lo acusan de basar su instrucción en motivos políticos.

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Además, las palabras del juez Peinado diciendo que los agentes de la Policía Nacional podrían colaborar en una supuesta fuga de Begoña Gómez son "otro ejemplo del despropósito", según las mismas fuentes, mientras que fuentes del entorno de Begoña Gómez han anunciado que recurrirán las medidas cautelares.

"Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia", ha escrito en redes sociales el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se ha preguntado "quién reparará el daño causado".

También han reaccionado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habla de "ignominia"; el de Transformación Digital, Óscar López, que considera que la decisión de Peinado "erosiona" el Estado de derecho; o el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para quien es "injustificable".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha denunciado una "campaña de desgaste que parece no tener fin" en un mensaje en redes sociales acompañado de la etiqueta 'yo con Begoña'.

Una etiqueta que también han usado dirigentes del PSOE como la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que ha calificado la decisión de Peinado de "desmedida y desproporcionada" y afirma que está a la altura "de un juicio político escandaloso contra una persona inocente".

"Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha escrito por su parte la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez.

En representación del PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha denunciado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal".

"Ni un día sin su escándalo", ha añadido en redes sociales.

Socios de investidura del Gobierno como Podemos han acusado al juez Peinado de haber traspasado "todos los límites de la prevaricación" y desde Sumar, que gobierna en coalición con los socialistas, el diputado Gerardo Pisarello ha hablado de "modelo penal inquisitorial".

"Que un juez de instrucción pueda convertir las medidas cautelares en una forma de amedrentamiento político es peligrosísimo. El CGPJ, alguien, debería actuar antes de que el daño sea irreparable", ha señalado.

Por su parte, los sindicatos policiales Jupol y Sindicato Unificado de Policía (SUP) han arremetido contra el juez Peinado por argumentar en su auto que los agentes que forman la escolta de Begoña Gómez podrían "facilitar" su eventual "fuga", y el primero de ellos -mayoritario en el cuerpo- ha exigido una rectificación. EFE

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