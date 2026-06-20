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M. Márquez, satisfecho con el tercer puesto para "continuar el proceso"

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, se ha mostrado satisfecho con el resultado y, aunque no sabe si vale un título, sí que vale para "continuar con el proceso" en el que están.

"En un circuito de derechas, como es el checo de Brno, poder conseguir un podio en el 'sprint', que se necesita la mitad de físico que en la carrera larga, era otro objetivo", señala el nueve veces campeón del mundo a los medios de comunicación presentes en Brno.

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"Ahora poco a poco", continúa Marc Márquez, quien resalta: "a ver si podemos ir sumando y yendo cada vez un poquito a más".

"Lo más importante de hoy es que al final he llegado cerca de ellos, porque con estas motos lo tienes que tener todo muy por la mano para atacar cuando los ritmos son tan similares como eran, porque estábamos rodando todos décima arriba, décima abajo", explica Marc Márquez.

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"Este fin de semana he tenido dos caídas, sobre todo la de ayer por la tarde, que no entendí muy bien, y hoy hemos visto también muchas caídas y cuando vas detrás de gente, con temperatura alta, es muy difícil", reconoce un Márquez que es quinto del mundial a 65 puntos del líder.

"Hoy el que salía delante, como ha hecho 'Pecco', si tenía un ritmo como el que tenía y era constante, ganaba", recalca Márquez. EFE

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