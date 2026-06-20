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Manolo Cadenas: "Antes se podía soñar con la liga, ahora es imposible"

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Fernando Pérez Soto

León, 20 jun (EFE).- Uno de los grandes artífices del Ademar, capaz de conquistar títulos nacionales y europeos, Manolo Cadenas, reconoce en una entrevista con EFE en la semana en la que se conmemora la única Liga ASOBAL conseguida por el conjunto leonés hace 25 años que "antes se podía soñar con pelearla y lograrla, ahora es simplemente imposible".

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El veterano técnico de Valdevimbre (León), que dirigiera al equipo de su tierra en tres etapas diferentes, despidiéndose en 2023 por un problema médico ya superado, fue capaz de llevar al conjunto ademarista a la elite del balonmano español para discutirle y, algunas veces, arrebatar el protagonismo a rivales como el actual indiscutible dominador, FC Barcelona, o las alternativas surgidas y ya desaparecidas, como Ciudad Real o Portland San Antonio.

Precisamente rompió la hegemonía liguera en la temporada 2000-2001 de un conjunto azulgrana histórico y al que se calificó como el 'Dream Team', lográndolo en un año en el que también San Antonio había conseguido lo propio, en su caso en la Copa de Europa, llegando a la última jornada ya como campeón tras una trayectoria impecable, pero que surgió con muchas dudas en sus inicios.

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"Parecía que iba a ser complicado poder seguir manteniendo al equipo entre los favoritos a los títulos por irse jugadores muy importantes como Demetrio Lozano, José Javier Hombrados o Fernando Hernández y era una temporada de reconstrucción en la que muchos nos daban pocas opciones, pero logramos callar bocas", recuerda el también exseleccionador de España y de Argentina.

Uno de los momentos claves para ese título liguero ademarista llegó tras el mazazo que supuso perder la final de la Recopa de Europa en el partido de vuelta en León con una pena máxima errada por Alberto Entrerríos, que había sido uno de los fichajes de la temporada, junto al de Iker Romero y Carlos Lima.

"Supimos rearmarnos y conjurarnos para la liga", rememora el técnico leonés. que además encontró, con la colaboración del exguardameta sueco Matt Olsson, el refuerzo de lujo para las últimas seis jornadas del central internacional Magnus Andersson, que condujo al Ademar al título en un plantel en el que había otros nombres ilustres como los del guardameta danés Kasper Hvidt o el máximo goleador histórico de la liga y de la selección Juanín García.

La actual coyuntura de la Liga ASOBAL no da lugar a la alternancia que hubo durante unos años con clubes como San Antonio, Ciudad Real, Ademar o Valladolid, estos dos últimos con menor presupuesto, para arrancarle títulos al coloso azulgrana.

"Antes las diferencias de presupuesto eran grandes, ahora es abismal del Barça con el resto y además el hecho de no tener rival en la liga española le permite, dado lo apretado del calendario para todos los grandes jugadores por los compromisos con sus selecciones, llegar más frescos también a las citas europeas frente a equipos franceses o alemanes e incluso de otras ligas como la polaca o húngara", apunta.

Por eso, Manolo Cadenas añora tiempos pasados porque, considera, que lo ideal, también para el espectador, sería una competición liguera "en la que al menos dos o tres equipos compitieran de tú a tú". EFE

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fps/aam/cmm

(foto)

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