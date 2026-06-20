Los cinco catalanes en cuarentena por hantavirus dan negativo y ya pueden salir de casa

Barcelona, 20 jun (EFE).- Los cinco catalanes que estuvieron en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han dado negativo en la última prueba PCR, tras pasar los últimos catorce días haciendo cuarentena en sus casas, por lo que ya pueden hacer vida normal.

Según han informado fuentes de la consellería de Salud de la Generalitat, estas cinco personas, que tras recibir el alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid siguieron la cuarentena en sus viviendas, han dado negativo en la última PCR que se les hizo ayer.

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Ante esta situación, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas cinco personas dejan de tener la obligación de seguir confinados en su domicilio y ya pueden hacer vida normal, sin ninguna restricción.

Estas cinco personas están en buen estado de salud y son asintomáticas, según la Generalitat.

La consellería de Salud ha hecho el seguimiento diario de su estado de salud desde la subdirección de vigilancia epidemiológica y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). EFE

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