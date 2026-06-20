Espana agencias

Los cinco catalanes en cuarentena por hantavirus dan negativo y ya pueden salir de casa

Guardar
Google icon

Barcelona, 20 jun (EFE).- Los cinco catalanes que estuvieron en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han dado negativo en la última prueba PCR, tras pasar los últimos catorce días haciendo cuarentena en sus casas, por lo que ya pueden hacer vida normal.

Según han informado fuentes de la consellería de Salud de la Generalitat, estas cinco personas, que tras recibir el alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid siguieron la cuarentena en sus viviendas, han dado negativo en la última PCR que se les hizo ayer.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas cinco personas dejan de tener la obligación de seguir confinados en su domicilio y ya pueden hacer vida normal, sin ninguna restricción.

Estas cinco personas están en buen estado de salud y son asintomáticas, según la Generalitat.

La consellería de Salud ha hecho el seguimiento diario de su estado de salud desde la subdirección de vigilancia epidemiológica y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Activista denuncia que Afganistán no interesa a EE.UU. ni le importan los derechos humanos

Infobae

Morant advierte a Feijóo y PP que "habrá un día que pagarán el maltrato a víctimas de la dana y el pueblo valenciano"

Morant advierte a Feijóo y PP que "habrá un día que pagarán el maltrato a víctimas de la dana y el pueblo valenciano"

Casemiro, a un paso del Inter Miami

Infobae

España cae ante Finlandia y se complica las opciones de entrar en la final a cuatro

Infobae

Doku, baja en Bélgica contra Irán debido a "una enfermedad”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”