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La alumna 'de 10': talento chinozamorano que se tomó "con calma y confianza" la PAU

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Alberto Ferreras

Zamora, 20 jun (EFE).- A sus 18 años recién cumplidos, la zamorana de origen chino Zhi Shan Me Wu tiene abiertas las puertas de todas las universidades públicas y estudios de grado de España gracias a un expediente de Bachillerato de 13,9 sobre 14 y la mejor nota de Castilla y León en la PAU, un 9,975 sobre 10 en unos temidos exámenes de paso a la universidad que ella se tomó "con calma y confianza".

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Hija de migrantes del sur de China asentados en Zamora y tercera de cuatro hermanos, Zhi Shan Me Wu recibió su regalo de mayoría de edad con una semana de adelanto, cuando le comunicaron unas notas que le ponen alfombra roja en cualquier universidad española como premio a unas calificaciones de matrícula de honor, que rozaron la excelencia.

Lo habitual para ella es el diez y en la PAU sus notas más bajas de las asignaturas que contaban para la media fueron un 9,8 en química, un 9,85 en matemáticas y un 9,9 en inglés, mientras que en física, que irónicamente hizo para subir nota, obtuvo un 8,5. En todo lo demás la nota máxima.

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Por ello, podrá disponer de plaza en cualquier titulación y centro universitario público que desee y, aunque aún no ha tomado la decisión definitiva, su primera opción es la de poder cursar Biomedicina en la Universidad Carlos III de Madrid, según ha declarado en una entrevista con EFE que le ha servido además de despedida del centro público en el que ha cursado Bachillerato, el centenario instituto Claudio Moyano de Zamora.

Ante el debate en la política autonómica y nacional sobre los migrantes y el concepto de prioridad nacional, Zhi Shan ha declarado que la inmigración puede tener dos caras, una buena y una mala, y, "afortunadamente, yo creo que estoy en la cara buena".

Por sus rasgos asiáticos, ha sufrido a lo largo de su vida algún episodio puntual de racismo o microrracismo "pero en general me he sentido muy bien acogida aquí en Zamora", donde está "muy integrada".

Ella sabe lo que es formarse tanto en un centro público como en uno concertado, ya que estudió hasta ESO en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora y los dos años de Bachillerato los cursó en el instituto Claudio Moyano.

Ha admitido que no ha notado "gran diferencia" entre ambos centros, únicamente "el ambiente", ya que "a nivel académico y de estudios creo que son parecidos".

Zhi Shan ha reconocido que siempre ha sido una chica muy estudiosa y ha intentado sacar "lo máximo de mi misma en lo que es los estudios".

Para ello, uno de sus 'trucos' ha sido el de aprovechar en clase todo lo que ha podido, "para llevarte a casa lo máximo posible y que en casa tengas que hacer lo mínimo", aunque eso no signifique no haya que seguir trabajando las asignaturas al salir del instituto, ha detallado.

Aun así, no es de las alumnas que esté todo el día encerrada en casa estudiando y durante su último curso antes de acceder a la universidad ha intentado disfrutar y salir porque es necesario "el equilibrio entre estudiar y despejar la mente, no obsesionarte con las notas y con el estudio, sino también disfrutar". EFE

aff/aam/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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