El juicio al acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas de Santander será el 1 de octubre

El hombre acusado de hacer más de 8.000 fotografías y vídeos a niños desnudos en las playas de Santander y crear pornografía infantil con Inteligencia Artificial será juzgado el próximo 1 de octubre, después de la reciente audiencia preliminar en la que rechazó admitir los hechos y conformarse con siete años de cárcel que ofreció el fiscal, tres menos de la pena solicitada inicialmente y con la que se sentará en el banquillo.

Así, de cara a la vista oral, en la Audiencia Provincial de Cantabria, se enfrenta a la petición de diez años de prisión del ministerio público por fotografiar y grabar a menores de 16 años cuando se bañaban o jugaban en arenales de la capital cántabra, ajenos a su presencia, y almacenar y manipular ese material para satisfacer su propio interés sexual.

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Está procesado por un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, otro de posesión de ese material y uno más de atentado a los agentes de la autoridad, por agredir a un policía cuando fue descubierto y trató de huir.

El fiscal también le pide trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; 18 de inhabilitación para profesión o desempeño con menores y diez años de libertad vigilada.

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Según su escrito, el implicado acudió de forma reiterada a playas de la ciudad con varias cámaras suyas y, para "atender su propio ánimo libidinoso", captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en la playa desnudos, "bañándose o jugando, ajenos a su presencia".

Después, almacenaba los vídeos y fotos que "año tras año" iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. Junto a ese material también guardaba en el ordenador e igualmente "para su propio uso" otras imágenes en las que "se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente", fotografías creadas mediante Inteligencia Artificial y descargadas de Internet.

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DESDE LOS JARDINES DE PIQUÍO EN EL SARDINERO.

En julio de 2024, el acusado fue una vez más a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquío trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales. Sin embargo, fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, avisó a la Policía Local de Santander.

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El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los efectivos, que le requirieron para que se bajara del vehículo. Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió.