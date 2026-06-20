Medios terrestres y aéreos combaten un incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén)

Jaén, 20 jun (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan desde el mediodía de este sábado en la extinción de un incendio forestal eclarado en el paraje El Guindo, en el término municipal de La Carolina (Jaén), que ha movilizado a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía y el Plan Infoca, el fuego se declaró a las 12.33 horas de este sábado, lo que conllevó la movilización de medios terrestres y aéreos para intentar contener las llamas.

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Según la última actualización del Infoca, el incendio permanece activo y en las labores de extinción participan un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios ligeros.

El operativo se completa con siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobomba, que trabajan coordinadamente para frenar el avance del fuego y evitar que se extienda a otras zonas forestales del entorno.

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La provincia de Jaén se encuentra en situación de alto riesgo de incendios durante este fin de semana y Protección Civil mantiene activada la alerta por altas temperaturas, por lo que ha pedido extremar las precauciones ante el episodio de calor que afectará a Jaén durante los próximos días. EFE

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