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España consigue su cuarta victoria en la Pro Liga tras vencer a Pakistán (4-2)

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- La selección española masculina de hockey hierba se impuso a Pakistán este sábado en la Pro Liga por 4-2, lo que supone su cuarta victoria en la competición que reúne a los mejores nueve equipos nacionales a lo largo de la primera mitad del año.

El equipo que dirige el argentino Max Caldas tuvo más problemas para derrotar al combinado asiático que el pasado fin de semana, cuando ganó por 5-1 en el enfrentamiento que también se jugó en el Belfius Hockey Arena, cerca de Bruselas (Bélgica).

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Los pakistaníes, que no han sumado ningún punto en el torneo y son colistas, se adelantaron por medio de Abu Mahmood en el minuto 27 y a renglón seguido, empató Pepe Cunill tras un penalti córner.

España rompió la igualdad en el tercer tramo gracias a Alejandro Alonso, con otro córner corto, y a Nicolás Álvarez, si bien su rival acortó distancias de nuevo con un tanto de Mahmood en el minuto 43.

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A falta de diez minutos para el final, Álvarez volvió a marcar para abrir una brecha que los 'Red Sticks' mantuvieron hasta la conclusión.

España sigue antepenúltima en la general, con ocho puntos, uno más que la India, y seis menos que Alemania, mientras que Bélgica es líder destacado con 31.

Los de Max Caldas se enfrentará este domingo con el cuadro belga en la misma cancha y completará su participación en la Pro Liga entre el 23 y el 28 de junio, cuando se medirá en dos ocasiones tanto con Argentina como con Alemania en Berlín. EFE

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