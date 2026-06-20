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El checo Filip Salac reclama su condición de local y bate el récord absoluto

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El checo Filip Salac (Kalex) ha reclamado su condición de favorito como piloto local, en la segunda tanda libre del Gran Premio de la República Checa de Moto2, disputada este sábado y en la que consiguió un nuevo récord absoluto.

Salac fue el único en rodar en el segundo 57, al conseguir un mejor tiempo de 1:57.978, con el que rebajó más que holgadamente el anterior récord, que tenía el belga Barry Baltus (Kalex) con 1:58.322, quien el viernes tuvo un accidente que le mandó directamente a un hospital de Brno, en donde se recupera favorablemente.

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Ya en su tercera vuelta el español Daniel Holgado (Kalex) rodó en 1:58.435, que era más rápido que su mejor tiempo del primer día, 1:58.648, y acercándose a poco más de una décima de segundo del récord que el pasado año estableció el belga Barry Baltus (Kalex) con 1:58.322.

Moto2 fue la única categoría que en la primera jornada de entrenamientos en Brno no rodó por debajo del récord, algo que por el ritmo impuesto desde los primeros minutos de la segunda tanda libre parecía que iba a cambiar.

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Y así fue, pues en la octava vuelta el estadounidense Joe Roberts (Kalex) rebajó ese récord al rodar en 1:58.207.

En el caso del campeón del mundo de Moto3 de 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), que el viernes consiguió una meritoria décima posición en su nueva categoría, perdió el control de su moto en la curva 10 del trazado y al intentar mantenerse sobre la moto se salió de la pista y se fue al suelo para evitar el impacto contra el muro. Por entonces era séptimo en la tabla de tiempos.

Si ya desde el viernes el local Filip Salac (Kalex), compañero de equipo de Joe Roberts, evidenció querer destacar en la carrera de casa, en esta segunda tanda libre lo consiguió al establecer un nuevo récord absoluto con 1:57.978, el primero en rodar en ese segundo en Moto2.

Nadie pudo con el tiempo de Salac, tras cuya estela acabaron el estadounidense Roberts, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), el español Daniel Holgado (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex) y el líder del mundial, Manuel González (Kalex). EFE

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