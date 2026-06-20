Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

Palma, 20 jun (EFE).- La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado en un acto de partido este sábado que no se presentará a las primarias de su partido para encabezar la lista de los socialistas de Baleares en las elecciones autonómicas de 2027. EFE

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