Zverev, sextas semifinales en Halle donde le espera Fritz tras vengarse de Shelton

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer favorito, logró ante el belga Raphael Collignon su décima victoria seguida para alcanzar, por sexta vez en su carrera, las semifinales del torneo de Halle donde le espera el estadounidense Taylor Fritz, que se vengó de su paisano Ben Shelton y superó los cuartos.

Ambos duelos agotaron los desempates. Zverev superó a Collignon por 7-6(10) y 7-6(2) y alargó su buena racha tras conquistar Roland Garros semanas atrás. Nunca ha ganado torneo en hierba alguno el jugador hamburgués, tercero del mundo, tardó una hora y 59 minutos en ganar su partido.

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Finalista sin éxito dos veces en Halle, superado en el 2017 ante Roger Federer y en el 2016 frente a su compatriota Florian Mayer, jugará contra el estadounidense Taylor Fritz con el que ha perdido los seis últimos duelos que han disputado.

Fritz, previamente se vengó de su compatriota Ben Shelton con el que perdió el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart además de la de Dallas semanas atrás. Pero el número 9 del mundo frenó esta mala racha al ganar en Halle donde salvó un punto de partido y ganó por 6-7(5), 7-6(8) y 7-6(3).

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En un partido dominado por el saque, Fritz conectó 24 saques directos y salvó los cuatro puntos de quiebre a los que se enfrentó, mientras que Shelton logró 15 aces y no tuvo ningún punto de quiebre, en el encuentro de dos horas y 49 minutos.

Fritz salvó un punto de partido con su saque en el desempate del segundo set. Esta es la primera victoria de Fritz contra un jugador del Top 10 desde que derrotó al italiano Lorenzo Musetti en las Finales ATP de noviembre pasado. Busca su primer título del año. EFE

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