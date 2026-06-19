Espana agencias

Zverev, sextas semifinales en Halle donde le espera Fritz tras vengarse de Shelton

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer favorito, logró ante el belga Raphael Collignon su décima victoria seguida para alcanzar, por sexta vez en su carrera, las semifinales del torneo de Halle donde le espera el estadounidense Taylor Fritz, que se vengó de su paisano Ben Shelton y superó los cuartos.

Ambos duelos agotaron los desempates. Zverev superó a Collignon por 7-6(10) y 7-6(2) y alargó su buena racha tras conquistar Roland Garros semanas atrás. Nunca ha ganado torneo en hierba alguno el jugador hamburgués, tercero del mundo, tardó una hora y 59 minutos en ganar su partido.

PUBLICIDAD

Finalista sin éxito dos veces en Halle, superado en el 2017 ante Roger Federer y en el 2016 frente a su compatriota Florian Mayer, jugará contra el estadounidense Taylor Fritz con el que ha perdido los seis últimos duelos que han disputado.

Fritz, previamente se vengó de su compatriota Ben Shelton con el que perdió el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart además de la de Dallas semanas atrás. Pero el número 9 del mundo frenó esta mala racha al ganar en Halle donde salvó un punto de partido y ganó por 6-7(5), 7-6(8) y 7-6(3).

PUBLICIDAD

En un partido dominado por el saque, Fritz conectó 24 saques directos y salvó los cuatro puntos de quiebre a los que se enfrentó, mientras que Shelton logró 15 aces y no tuvo ningún punto de quiebre, en el encuentro de dos horas y 49 minutos.

Fritz salvó un punto de partido con su saque en el desempate del segundo set. Esta es la primera victoria de Fritz contra un jugador del Top 10 desde que derrotó al italiano Lorenzo Musetti en las Finales ATP de noviembre pasado. Busca su primer título del año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez reitera que habrá generales en 2027 pero no aclara si antes o después de las autonómicas y municipales de mayo

Sánchez reitera que habrá generales en 2027 pero no aclara si antes o después de las autonómicas y municipales de mayo

El Dépor cerrará la pretemporada midiéndose a Fiorentina y Genoa en Italia

Infobae

El Atlético supera los 100 millones de seguidores en las redes sociales

Infobae

FOPEA advierte sobre ausencia de control profesional en medios tras noticia falsa de Messi

Infobae

Sánchez destaca que fue Zapatero quien reguló los regalos a presidentes y que le toca a él decidir si devuelve joyas

Sánchez destaca que fue Zapatero quien reguló los regalos a presidentes y que le toca a él decidir si devuelve joyas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

DEPORTES

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”