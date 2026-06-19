La Ertzaintza libera en Getxo a tres mujeres prostituidas en condiciones de hacinamiento

Bilbao, 19 jun (EFE).- La Ertzaintza ha detenido este viernes en Getxo (Bizkaia) a dos personas y ha liberado a tres mujeres que ejercían la prostitución bajo coacciones para que consumieran drogas y en condiciones abusivas y de hacinamiento en un piso del barrio de Algorta del municipio vizcaíno.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los detenidos por un presunto delito de prostitución coactiva son una mujer de 40 años y un hombre de 46, que están en espera de ser puestos a disposición judicial.

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El operativo, desarrollado esta mañana por agentes de la Ertzaintza con el apoyo de la unidad canina del cuerpo y la Policía Local de Getxo, ha sido el resultado de una investigación puesta en marcha en noviembre pasado por parte de la Policía Autónoma Vasca.

Durante la operación, los agentes han liberado y garantizado la cobertura asistencial a tres mujeres, de 32, 43 y 37 años, todas en situación de vulnerabilidad extrema.

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Las mujeres estaban ejerciendo la prostitución en condiciones abusivas en un piso ubicado en el barrio getxotarra de Algorta.

Según el Departamento, la mujer detenida se encargaba de controlar a las distintas mujeres que de forma rotatoria pasaban por el piso para ejercer la prostitución y lo hacía de forma vejatoria y utilizando el miedo a posibles represalias.

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Las víctimas eran coaccionadas para que no contaran su situación a nadie y para que consumieran sustancias estupefacientes. Además, vivían en condiciones de hacinamiento y, en ocasiones, tenían que compartir cama.

Los investigadores han constatado que estas mujeres debían entregar la mitad de lo que recaudaban a las personas responsables y, dentro del control ejercido por éstas, tan solo podían abandonar la vivienda dos horas al día, mientras que el resto del tiempo tenían que estar siempre disponibles ante la eventual presencia de clientes.

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La Ertzaintza considera al hombre de 46 años detenido como el cabecilla del grupo, encargado del alquiler de la vivienda y de la recogida del dinero.

En el registro realizado en el piso, los agentes han ocupado 900 euros, un datáfono y pastillas de viagra. EFE