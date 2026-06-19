El hombre electrocutado en una torre de alta tensión de Almería robaba el cable de cobre

Almería, 19 jun (EFE).- El hombre que falleció electrocutado la pasada madrugada en una torre de alta tensión de la barriada de La Juaida, en Almería, estaba intentando presuntamente sustraer cable de cobre de la instalación eléctrica en el momento de los hechos.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, la víctima, de unos 30 años y de origen marroquí, se encontraba cometiendo este delito en el momento de recibir la descarga mortal.

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Estas mismas fuentes han precisado que el individuo ya había sido sorprendido días antes perpetrando este mismo delito.

El suceso tuvo lugar sobre las 00:59 horas de este viernes en el Camino del Marchal, momento en el que varios testigos alertaron al centro de coordinación 112 de que una persona había sufrido una fuerte descarga en un poste eléctrico.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, que tuvieron que emplear una escala para rescatar el cuerpo, así como los servicios médicos del Servicio Andaluz de Salud, que únicamente pudieron certificar su defunción en el lugar del siniestro.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local de Viator, Protección Civil y operarios de la compañía Endesa, mientras que la Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso mortal. EFE

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