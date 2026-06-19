Dos directivos de gasísticas investigados por el caso Montoro se niegan a declarar

Barcelona, 19 jun (EFE).- Dos directivos de empresas gasísticas imputados por los pagos al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se han negado este viernes a declarar ante el juez que instruye el caso, a la espera de que se resuelva qué órgano judicial es el competente para investigarlos.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona han comparecido esta tarde Teresa R., ex secretaria general y después presidenta del consejo de la empresa Air Liquide España, y Jorge P., director de contabilidad e impuestos de la compañía, así como los representantes jurídicos de esta gasística y de Praxair, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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Los directivos están investigados por un juez de Tarragona en el marco de la causa que tiene abierta contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ante los indicios de que cobró comisiones de empresas gasísticas a cambio de promover modificaciones legislativas favorables a sus intereses fiscales.

Los investigados, así como los representantes de las empresas imputadas como personas jurídicas, se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado mientras no se resuelva los recursos que varias defensas han planteado para que sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso, por considerar que es este órgano el competente en la materia.

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Esa misma estrategia es la que han mantenido la mayoría de directivos que hasta ahora han comparecido como investigados ante el juez instructor, quien todavía no ha citado a los principales socios del despacho Equipo Económico fundado por Montoro que supuestamente recibieron pagos de las empresas gasísticas a cambio de su influencia, ni tampoco al exministro.

El juez de Tarragona que investiga el caso sospecha que el exministro Cristóbal Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.

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Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. EFE

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