Rescatan a 28 personas en una patera al sur de Formentera

Ibiza, 19 jun (EFE).- El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este viernes una patera con 28 personas a bordo a 0,2 millas al sur de la isla de Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

La intervención se ha producido a las 13:40 horas y todas las personas rescatadas son de origen subsahariano.

La actuación ha contado también con la intervención de la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Con esta, en lo que va de año han llegado 2.358 migrantes a bordo de 125 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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