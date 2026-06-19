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El padre mató a su hija y luego se suicidó, apunta la investigación del suceso de Gerena

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Sevilla, 19 jun (EFE).- La investigación sobre la muerte esta tarde de un hombre de unos 50 años y una joven, de unos 20, en una vivienda de Gerena (Sevilla) apunta como principal hipótesis de lo ocurrido que el padre haya matado a su hija y que posteriormente se haya quitado la vida.

Fuentes cercanas a la investigación, de la que se ha hecho cargo el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, han señalado a EFE que, en un principio, también se descarta que lo ocurrido pueda tratarse de un posible caso de violencia vicaria, dado que no existía ningún tipo de antecedentes al respecto ni denuncias previas.

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A falta de que avancen las diligencias y del resultado de la autopsia que se le practique a los cadáveres, los agentes sostienen como principal hipótesis que el hombre haya acabado tras una posible discusión con la vida de su hija, a la que habría provocado cortes -no hay constancia del uso de armas de fuego-, y luego se haya suicidado.

La muerte de estas dos personas ha causado una gran conmoción en el municipio sevillano, donde esta familia era conocida, dado que la esposa y madre de los fallecidos, una mujer de 55 años que ha tenido que ser evacuada en ambulancia tras una crisis de ansiedad tras encontrar los cuerpos en la vivienda, era docente.

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El Ayuntamiento de Genera tiene previsto además emitir un pronunciamiento sobre lo ocurrido a lo largo de esta tarde. EFE

rro-fcs/bfv/aam

(foto) (vídeo)

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