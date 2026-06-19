España

Hallan muertos a un hombre y su hija en una casa de Sevilla: la madre encontró los cuerpos

La Guardia Civil investiga el suceso y no descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido

Guardar
Google icon
GERENA (SEVILLA), 19/06/2026.- La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una casa de la localidad sevillana de Gerena. EFE/José Manuel Vidal
La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida en una casa de Gerena. (EFE/José Manuel Vidal)

El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años y su hija, de 20, han sido hallados este viernes en el interior de un domicilio situado en la localidad sevillana de Gerena. Este suceso está siendo investigado por la Guardia Civil y que, por el momento, no descarta ninguna hipótesis. La esposa y madre de las víctimas fue quien se encontró con la trágica escena al llegar de trabajar.

Según han informado fuentes de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió pocos minutos antes de las 14:30 horas, cuando se alertaba de la presencia de dos personas —un hombre y una joven— que se encontraban inconscientes y sin reacción dentro de una vivienda ubicada en la Avenida de la Estación, en una zona próxima a la salida del municipio hacia Aznalcóllar.

PUBLICIDAD

Al parecer, ha sido la madre de la joven y esposa del hombre fallecido quien se ha encontrado con la trágica escena al llegar a su domicilio tras haber estado trabajando en un centro cercano al lugar de los hechos. Tras el hallazgo, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, que activaron de forma urgente el dispositivo habitual en este tipo de sucesos.

Imagen de la Avenida de la Estación de Gerena (Sevilla), donde poco antes de las 14:30 horas han sido encontrados muertos un hombre y una chica joven, en circunstancias que se están investigando. EFE/Fermín Cabanillas
Imagen de la Avenida de la Estación de Gerena (Sevilla) acordonada tras haber sido encontrados muertos un hombre y su hija. (EFE/Fermín Cabanillas)

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron el fallecimiento de ambas personas a su llegada. Los servicios sanitarios, una vez certificada la muerte de las víctimas, se retiraron del lugar alrededor de las 15:30 horas, permaneciendo desde entonces el operativo de seguridad en la zona.

PUBLICIDAD

No descartan ninguna hipótesis

La Guardia Civil ha activado el Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, los agentes trabajan sin descartar ninguna línea de investigación, a la espera de los resultados de las diligencias y posibles informes forenses.

Fuentes cercanas a la investigación, recogidas por ABC Sevilla, apuntan a que la principal hipótesis que se maneja en estos momentos es que el hombre habría acabado con la vida de su hija y posteriormente se habría suicidado, aunque esta línea no ha sido confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta. El citado medio señala, además, que la joven habría regresado a su domicilio familiar para pasar el verano junto a su familia.

GERENA (SEVILLA), 19/06/2026.- La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una casa de la localidad sevillana de Gerena. EFE/José Manuel Vidal
La Guardia Civil continúa la investigación sobre la muerte de padre e hija en una localidad sevillana. (EFE/José Manuel Vidal)

Asimismo, la jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor ha sido informada y se ha trasladado la situación para proceder a la autorización del levantamiento de los cuerpos. Posteriormente, los cadáveres serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal de Sevilla, donde se les practicará la autopsia que permitirá determinar las causas exactas de la muerte.

La zona, concretamente el tramo de la avenida comprendido entre la calle del Ferrocarril y el Camino del Cementerio, donde se ubica el centro cívico municipal Pepe Suárez García, permanece completamente acordonada y bajo vigilancia policial. Por su parte, el operativo continúa desplegado mientras se realizan las primeras inspecciones oculares en el interior del domicilio, en la localidad sevillana de Gerena, para esclarecer lo ocurrido.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaSevillaAndalucíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el calendario lunar de la semana en España

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Este es el calendario lunar de la semana en España

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La medida busca frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia en lo que respecta a tierras raras y otros suministros críticos

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus harán su debut internacional en el Mundial 2026 tras el trasplante de su madre: vivirán el Noruega-Senegal

Los hijos de los príncipes herederos de Noruega viajarán a Estados Unidos entre el 22 y 23 de junio

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus harán su debut internacional en el Mundial 2026 tras el trasplante de su madre: vivirán el Noruega-Senegal

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

“Confío en su inocencia, respeto a la justicia y proclamo el derecho constitucional de la presunción de inocencia”, ha afirmado el líder del Ejecutivo

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Llega la primera ola de calor del verano: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 42 grados en España

La presencia de calima podría aumentar la sensación térmica y empeorar la calidad del aire

Llega la primera ola de calor del verano: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 42 grados en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

DEPORTES

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”