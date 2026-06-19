Hallan muertos a un hombre y su hija en una casa de Sevilla: la madre encontró los cuerpos

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida en una casa de Gerena. (EFE/José Manuel Vidal)

El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años y su hija, de 20, han sido hallados este viernes en el interior de un domicilio situado en la localidad sevillana de Gerena. Este suceso está siendo investigado por la Guardia Civil y que, por el momento, no descarta ninguna hipótesis. La esposa y madre de las víctimas fue quien se encontró con la trágica escena al llegar de trabajar.

Según han informado fuentes de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió pocos minutos antes de las 14:30 horas, cuando se alertaba de la presencia de dos personas —un hombre y una joven— que se encontraban inconscientes y sin reacción dentro de una vivienda ubicada en la Avenida de la Estación, en una zona próxima a la salida del municipio hacia Aznalcóllar.

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Al parecer, ha sido la madre de la joven y esposa del hombre fallecido quien se ha encontrado con la trágica escena al llegar a su domicilio tras haber estado trabajando en un centro cercano al lugar de los hechos. Tras el hallazgo, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, que activaron de forma urgente el dispositivo habitual en este tipo de sucesos.

Imagen de la Avenida de la Estación de Gerena (Sevilla) acordonada tras haber sido encontrados muertos un hombre y su hija. (EFE/Fermín Cabanillas)

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron el fallecimiento de ambas personas a su llegada. Los servicios sanitarios, una vez certificada la muerte de las víctimas, se retiraron del lugar alrededor de las 15:30 horas, permaneciendo desde entonces el operativo de seguridad en la zona.

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No descartan ninguna hipótesis

La Guardia Civil ha activado el Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, los agentes trabajan sin descartar ninguna línea de investigación, a la espera de los resultados de las diligencias y posibles informes forenses.

Fuentes cercanas a la investigación, recogidas por ABC Sevilla, apuntan a que la principal hipótesis que se maneja en estos momentos es que el hombre habría acabado con la vida de su hija y posteriormente se habría suicidado, aunque esta línea no ha sido confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta. El citado medio señala, además, que la joven habría regresado a su domicilio familiar para pasar el verano junto a su familia.

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La Guardia Civil continúa la investigación sobre la muerte de padre e hija en una localidad sevillana. (EFE/José Manuel Vidal)

Asimismo, la jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor ha sido informada y se ha trasladado la situación para proceder a la autorización del levantamiento de los cuerpos. Posteriormente, los cadáveres serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal de Sevilla, donde se les practicará la autopsia que permitirá determinar las causas exactas de la muerte.

La zona, concretamente el tramo de la avenida comprendido entre la calle del Ferrocarril y el Camino del Cementerio, donde se ubica el centro cívico municipal Pepe Suárez García, permanece completamente acordonada y bajo vigilancia policial. Por su parte, el operativo continúa desplegado mientras se realizan las primeras inspecciones oculares en el interior del domicilio, en la localidad sevillana de Gerena, para esclarecer lo ocurrido.

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