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La princesa Leonor se suma a la fiebre del CrossFit: así entrenó la heredera en un gimnasio de Gran Canaria tras usar por primera vez la guagua

La heredera termina este viernes su viaje de fin de curso por Canarias tras toda una semana de turismo con sus compañeros

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La princesa Leonor ha practicado CrossFit con sus compañeros en Canarias (RTVCES)
La princesa Leonor ha practicado CrossFit con sus compañeros en Canarias (RTVCES)

La princesa Leonor ha aprovechado su estancia en Gran Canaria para entrenar CrossFit con sus compañeros del Ejército del Aire. Esta famosa modalidad deportiva que cada vez cosecha más adeptos ha acabado por llegar también a la heredera durante el tramo final de su formación militar antes de recibir los despachos el 15 de julio.

Según ha publicado Canarias 7, la heredera participó en la tarde del miércoles en una sesión en el gimnasio Box Connection San Telmo, situado en la calle alcalde Ramírez Bethencourt de la capital grancanaria, junto a parte de los 71 compañeros de su promoción de alférez de cuarto curso de la Academia General del Aire y del Espacio.

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La sesión confirma que la princesa Leonor sigue en forma y ha mantenido el ejercicio físico también durante este viaje de fin de estudios, en el que recorre la isla como una alférez más y no como miembro de la familia real. Por esa razón, la Casa Real ha pedido que la agenda se considere privada y no ha facilitado detalles de su recorrido.

La princesa Leonor visita Teror junto a sus compañeros (Europa Press)
La princesa Leonor visita Teror junto a sus compañeros (Europa Press)

La princesa Leonor hace CrossFit en Canarias

El paso de la princesa por el box se ha producido cuando está a punto de cerrar de forma definitiva su etapa en la Academia de San Javier, en Murcia. Tras unos días de descanso, retomará su actividad antes del acto solemne de entrega oficial de despachos, que pondrá fin a sus tres años de formación militar, incluidos su paso por los ejércitos de la tierra y el mar.

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El entrenamiento tuvo lugar en Box Connection San Telmo, donde apareció con varios compañeros de promoción para hacer deporte durante la estancia que comparten en la isla. El CrossFit es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales constantemente variados y ejecutados a alta intensidad. Eso sí, no se conocen detalles de cómo acabó la sesión la princesa ni sus marcas en los distintos ejercicios que pudo realizar.

El paso de la princesa Leonor por Canarias

La visita a Gran Canaria forma parte del viaje de fin de estudios de la promoción. Leonor y sus compañeros llegaron el domingo, 14 de junio, y está previsto que abandonen la isla este viernes, dentro de una actividad integrada en el calendario académico y militar que culmina una etapa de su instrucción. Durante esos días, el grupo se ha instalado en la Base Aérea de Gando, un centro operativo para la defensa atlántica que cuenta además con museo al aire libre, torreón vigía y playa privada. El acceso a esa playa está restringido por el Ejército por motivos de seguridad.

Han realizando un vuelo conjunto a bordo de dos Pilatus C-21 en el centro de enseñanza de la Fuerza Aérea Española en San Javier, Murcia.

La princesa Leonor está en la isla con sus 57 compañeros y 14 compañeras de promoción, a quienes ha acompañado como una alférez más. Según la prensa autonómica, como La Provincia, esa condición también ha marcado el tono de las visitas: uniforme de verano del Ejército del Aire, agenda discreta y una presencia cercana cuando vecinos y curiosos la reconocían por la calle.

El recorrido por Gran Canaria ha incluido varias paradas. El lunes, el grupo visitó la basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla, y recorrió el casco de Teror, en una cita que responde a la tradición de que el alumnado de las promociones de San Javier pase por ese templo durante su viaje de fin de estudios. Después, se desplazó a las instalaciones de Destilerías Arehucas, en Arucas. El martes por la mañana acudieron a Tejeda, donde recorrieron el casco y comprobaron los productos locales, con especial atención a la repostería.

La estancia también ha incluido un recorrido guiado por varios enclaves de la capital, entre ellos la Catedral de Santa Ana, la calle Espíritu Santo y el barrio de Vegueta. Según la prensa local, Leonor subió además por primera vez a una guagua, el nombre con el que se conoce al autobús en Canarias, para desplazarse a algunos de los puntos de su ruta turística.

PALMA, 04/08/2025.- La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía durante la tradicional recepción que los reyes Felipe y Letizia ofrecen a las autoridades de Baleares y a una representación de la sociedad balear, este lunes en el Palacio de Marivent. EFE/Ballesteros
La princesa Leonor y la infanta Sofía en Marivent (EFE)

Ese recorrido dejó también tiempo para compras. La heredera adquirió mojo canario y un anillo artesano con una alianza de olivina, una piedra semipreciosa de tonalidad verde vinculada al origen volcánico del archipiélago. La visita actual es la tercera estancia de Leonor en Gran Canaria. La primera tuvo lugar en enero de 2025, durante su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, en la escala realizada en Las Palmas de Gran Canaria antes de poner rumbo a Brasil.

Pero el calendario de la princesa no acaba aquí: el 14 de julio presidirá en Barcelona la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu. En cuanto a su agenda estival, está previsto que viaje a Mallorca para las vacaciones de Marivent, sin fecha confirmada pero antes de comenzar en septiembre el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

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