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Kiko Hernández, padre orgulloso de sus hijas en su graduación con dardo a Melilla: “Cambiar de ciudad, dejar amigos atrás y empezar de nuevo no era fácil”

El televisivo ha compartido con sus seguidores que sus mellizas se han graduado de la escuela extraescolar de inglés en la que estudiaban

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Kiko Hernández, en imagen de archivo (Europa Press)
Kiko Hernández, en imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Hernández celebra el progreso de Abril y Jimena, sus hijas pequeñas, como la mejor prueba de la estabilidad que ha buscado para su familia tras el regreso a Madrid. El colaborador televisivo ha mostrado su orgullo por la graduación escolar de sus hijas y por su adaptación a una nueva ciudad después de dejar atrás la etapa vivida en Melilla.

Las mellizas, de 9 años, se han graduado en la academia de inglés en la que han recibido clases extraescolares durante este curso, después de afrontar una mudanza, dejar a sus amigos atrás y empezar de nuevo en Madrid. Hernández ha resumido ese proceso en un mensaje dirigido a las niñas por sus “notas brillantes” y por su “fuerza y valentía”.

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La celebración se ha producido en el centro educativo bilingüe donde estudian y ha contado con la presencia de su marido, Fran Antón, director teatral. Ambos han acompañado a Abril y Jimena en una jornada de bandas y birretes que, para Hernández, ha tenido un valor que va más allá del calendario escolar y se ha convertido en una escena de plenitud familiar.

Kiko Hernández comparte su orgullo por sus hijas (Instagram)
Kiko Hernández comparte su orgullo por sus hijas (Instagram)

El mensaje de orgullo de Kiko Hernández

En el mensaje que ha compartido en Instagram, Hernández ha puesto el foco en la capacidad de sus hijas para adaptarse a un cambio que no consideraba sencillo. “Mis pequeñas, hoy no solo celebramos unas notas brillantes, sino vuestra fuerza y valentía”, les ha dedicado el colaborador. El regreso a la capital había planteado dificultades evidentes para la familia. Las niñas tenían en Melilla su colegio, sus amistades y sus rutinas, y además no era el primer traslado de su vida, porque ya habían vivido antes en Madrid.

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Hernández ha descrito esa transición como una prueba superada con solvencia por sus hijas. “Cambiar de ciudad, dejar amigos atrás y empezar de nuevo no era fácil, pero nada ha podido con vuestras ganas de superaros. Habéis demostrado que los cambios no os frenan, os hacen más fuertes”, ha escrito en la misma publicación. El vídeo que ha difundido muestra a las menores de espaldas durante su graduación en la academia de inglés. El colaborador ha completado ese mensaje con otra frase dirigida directamente a las niñas: “Estoy inmensamente orgulloso de vosotras”.

La idea central que transmite Hernández es que la integración de Abril y Jimena en su nuevo entorno ha confirmado que la vuelta a Madrid les ha traído “más que cosas buenas”. En su mensaje, incluso proyecta ese avance hacia el futuro al asegurar que “Madrid os espera con un mundo de oportunidades y este es solo el comienzo de un gran futuro”.

Kiko Hernández y Fran Antón, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Kiko Hernández y Fran Antón, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La trayectoria de las hijas de Kiko Hernández

La carga emocional de esta graduación remite también al comienzo de la vida de las niñas. Abril y Jimena nacieron en enero de 2017 en California mediante gestación subrogada, en un contexto muy distinto al actual y antes de que Hernández iniciara su relación con Antón. El colaborador no ha olvidado los problemas que siguieron al parto. Ambas tuvieron que permanecer tres meses en neonatos, una etapa que él mismo evocó al recordar las imágenes de su estancia en San Diego junto a ellas y que llegó a definir como “fatal”.

En ese periodo los médicos subrayaron la resistencia de las pequeñas al señalar que “se agarran a la vida como que no hay otra cosa”. La comparación entre aquel arranque crítico y la escena actual de una graduación escolar explica buena parte del significado que Hernández atribuye a este final de curso. Ese marco familiar convive con una lectura mucho más amarga de la etapa melillense.

Kiko Hernández conecta con 'No somos nadie' desde su local (Canal Quickie)
Kiko Hernández conecta con 'No somos nadie' desde su local (Canal Quickie)

Tras celebrar el avance de las niñas, Hernández ha cargado en Instagram contra los responsables públicos que, según su versión, frustraron el negocio de ocio que él y Antón habían puesto en marcha en la ciudad. Su reproche ha sido explícito: “Melilla es una ciudad maravillosa, pero con una política anticuada y corrupta, que decidió que vuestros padres no podían ejercer un derecho tan básico como el de poder trabajar y construir un futuro mejor para la familia”.

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