Más de 100.000 aspirantes, en la oferta pública de empleo de Salud en Euskadi

Bilbao, 19 jun (EFE).- La primera fase de la oferta pública de empleo (OPE) ordinaria "más grande de la historia" del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, a la que se presentan 101.693 aspirantes, alrededor del 10 por ciento de la población activa de Euskadi, ha comenzado este viernes en Barakaldo (Bizkaia).

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han asistido en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) al arranque de las OPE correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425 plazas.

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Según ha detallado el consejero, en esta primera fase, que se extiende durante tres días, se celebran los exámenes de las nueve categorías con más aspirantes: enfermero/a, auxiliar de enfermería (TCAE), auxiliar administrativo/a, administrativo/a, celador/a, operario/a de servicios, fisioterapeuta, técnico/a especialista de laboratorio y técnico/a superior de administración y gestión.

En palabras del consejero, se trata de "un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante, tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi".

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El Servicio Vasco de Salud protagoniza así "la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere", con 101.693 inscritos, esto es, el 10 % de la población activa de Euskadi.

En cuanto al origen de los aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. Además, un 4,1 % de los participantes procede de otras comunidades autónomas o de otros países.

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Entre las procedencias más destacadas figuran Cantabria, con 3.777 personas inscritas; Burgos, con 2.161; León, con 1.422; Navarra, con 1.357; y Salamanca, con 1.310.

También hay aspirantes originarios de Francia (78), Estonia (11) y Alemania (10), entre otros países europeos.

Asimismo, más del 75 % de las personas participantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años.

Alberto Martínez ha recordado que se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para responder a distintas necesidades durante la realización de las pruebas, con salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad, intérpretes de lengua de signos y cabinas individuales acondicionadas para madres lactantes.

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Además, cerca de 70 personas hospitalizadas, a quienes ha deseado "una pronta recuperación", podrán realizar el examen con todas las garantías, independientemente de su situación clínica. EFE

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