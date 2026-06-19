Tres medios aéreos trabajan en un incendio forestal en El Bierzo (León)

Valladolid/Ponferrada, 19 jun (EFE).- Un incendio iniciado poco después de las tres y media de la tarde de este viernes en el municipio leonés de San Vicente, en la comarca de El Bierzo, ha sido declarado por la Junta de Castilla y León con nivel 1 de gravedad al amenazar una superficie forestal de al menos 30 hectáreas, por lo que numerosos medios de extinción trabajan en la zona.

En concreto, según explica la Consejería de Medio Ambiente y Energía en su portal sobre incendios forestales, hasta tres medios aéreos trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas, junto a cinco brigadas (Elif/Brif), dos búldocer y dos autobombas.

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El paraje en el que se ha declarado este incendio forma parte del municipio de Arganza, entre Ponferrada y Vega de Espinareda, en una calurosa jornada, en la que ha sido declarada precisamente una alerta por riesgo de incendios en toda la Comunidad de Castilla y León y que se prolongará durante las próximas jornadas.EFE

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