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El Valencia Basket recupera a Alicia Flórez para la próxima temporada

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València, 19 jun (EFE).- La jugadora leonesa Alicia Flórez jugará en el primer equipo del Valencia Basket la próxima temporada después de haber estado cedida en el Durán Maquinaria Ensino Lugo la campaña anterior, según confirmó la entidad ‘taronja’ este viernes.

Flórez, con contrato con el Valencia Basket hasta 2027, se incorporó a La Cordà de Paterna, equipo vinculado, en la temporada 2022/2023 para disputar el ‘play off’ de la Liga Femenina Challenge.

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Desde entonces compaginó su presencia en el Paterna y en el primer equipo ‘taronja’ y en la campaña 2024/2025 disputó 58 partidos con el Valencia Basket. Además, formó parte de la plantilla que ganó la Supercopa LF Endesa en 2023 y 2024 y la Liga Femenina Endesa en 2024 y 2025.

La campaña pasada estuvo cedida en el Ensino Lugo donde disputó 33 partidos en competiciones nacionales y promedió 11,9 puntos, 5,5 rebotes, 5,3 asistencias y 15,9 créditos de valoración por encuentro entre la liga, la Copa de la Reina y el ‘play off’.

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Actualmente, Flórez está jugando en la WNBA con el Washington Mystics, equipo con el que ha ampliado su vinculación hasta final de temporada tras haber firmado el pasado mes de mayo un contrato de desarrollo. EFE

cma sm/jl

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