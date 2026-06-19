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Manzambi, en el escaparate

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- No había sido consciente hasta ahora Murat Yakin de que la solución a los problemas en ataque que había mostrado la selección de Suiza en el encuentro contra Catar, en la apertura del Mundial 2026 estaba en el banquillo, con un protagonismo residual.

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Se trata de Johan Manzambi (Ginebra, 14 octubre 2005), que milita en el Friburgo y que hasta su llegada a Estados Unidos, Canadá y México solo había jugado doce veces con la Nati. Pasó desapercibido en Santa Clara, hace una semana, cuando el combinado helvético no pasó del empate frente a Catar. Un marcador que fue asumido como una derrota frente un rival menor que logró privar del triunfo al combinado europeo en el añadido.

Cuando el equipo de Julen Lopetegui logró el empate Manzambi estaba en el campo. Saltó al campo en el minuto 65, en lugar de Dan Ndoye, para solventar los problemas de gol del conjunto de Yanin que no conseguía cerrar un partido que al final se escapó.

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No figura este futbolista del Friburgo, de la Bundesliga, entre las estrellas de Suiza. No es un cromo cotizado entre los coleccionables del Mundial. Al menos hasta ahora. Porque su irrupción y su determinación ante Bosnia lo ha cambiado todo.

Nacido en Suiza pero de padres de Angola y la República Democrática del Congo tampoco fue titular y este año, sus siete goles y nueve asistencias con el Friburgo llamaron la atención del seleccionador de Suiza. Aunque Manzambi ya había atravesado todas las categorías inferiores del equipo nacional helvético.

Su impacto fue más allá de los dos goles que marcó con Suiza ante Bosnia, los primeros que hace con el primer equipo de la Nati en un Mundial y que elevan a cinco el total con la selección de su país.

Suiza ganó 4-1 a Bosnia Herzegovina. Sumó su primera victoria en Estados Unidos, Canadá y México 2026 y casi se aseguró su presencia en los dieciseisavos de final. Todo se solucionó cuando Manzambi volvió a sustituir a Dan Ndoye, pero esta vez con menos tiempo por delante. Con veinte solo por jugar.

Saltó al césped del SoFi Stadium de Inglewood, en California, en el minuto 71 y desatascó el partido en tres y redondeó su doblete en el 90. Primero, con una contundente volea que encarriló la necesaria victoria. Después, con la sentencia, cuando hizo el tercero después de que Ruben Vargas hiciera el segundo.

El mejor joven de la Liga Europa por su trayectoria en el Friburgo hasta la final se ha ganado la mirada de grandes clubes europeos que ya seguían sus pasos. En cuanto irrumpió en el terreno de juego, registró la mayor cantidad de tiros a gol que cualquier otro jugador de su equipo. Fue el mejor en cuanto a regates y desmarques y fue el que más duelos ganó de su equipo. Dio movilidad y agilidad a su equipo.

Llegó como promesa y ahora es algo más. Suiza jugará con Canadá para cerrar la primera fase. Entre ellos se disputarán el primer puesto del grupo.

"Es como un sueño poder jugar en el Mundial, marcar dos goles y ser nombrado Jugador del Partido. Simplemente queríamos ganar a Bosnia. Esto es el Mundial, hay que darlo todo. Sabemos que no estuvimos a la altura contra Catar. Por eso queríamos hacerlo mejor frente a Bosnia", indicó el futbolista del Friburgo.

"Cuando juego, siempre quiero marcar la diferencia, dar lo mejor de mí y ayudar al equipo. Contra Bosnia ayudé al equipo", destacó.

Su gran partido le ha puesto en el punto de mira de los grandes de Europa. El Nápoles le sigue. Se movió en el pasado mercado de invierno pero no llegó a un acuerdo. Ahora, impulsado por el buen papel con su equipo y la final de la Liga Europa y el Mundial, se ha puesto en primera línea.

"Sigo en Friburgo. Estoy concentrado en el Mundial y no se aún qué haré el próximo año", dijo Manzambi con contrato con el club alemán hasta el 2030.

La actuación de Manzambi ha impactado a todos. Incluso a su seleccionador. Murat Yakin se refiere al atacante del Friburgo como "futbolista callejero" y advirtió que contra Canadá "es muy posible que juegue de titular". Arsenal, Chelsea y otros clubes europeos ya han tomado nota. EFE

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