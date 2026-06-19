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Eva Longoria regresa a Marbella para ser la anfitriona de la Global Gift Gala

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Marbella (Málaga), 19 jun (EFE) .- La actriz, filántropa y empresaria Eva Longoria regresará a Marbella este verano para ejercer como anfitriona de la XV Global Gift Gala, y lo hará junto a su amiga, la también empresaria y filántropa, María Bravo y el exfutbolista y empresario Zazou Belounis.

Será el próximo 25 de julio en el Beach Club Lucía Marbella, en el hotel Don Carlos, y contará con la presencia de destacados invitados como el actor, productor y cantante Diego Boneta, conocido por su exitosa trayectoria en cine y televisión y por haberse consolidado como una de las figuras más destacadas del entretenimiento latino a nivel mundial.

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También estarán la conferenciante, autora y activista comprometida con el empoderamiento de la mujer Sophie Grégoire Trudeau y la empresaria y diseñadora de moda española Vicky Martín Berrocal.

Global Gift contará con la actuación de la cantante colombiana Greeicy, una de las artistas más influyentes de la música latina, que ofrecerá "su poderosa voz, su carisma", ha señalado María Bravo.

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También ha avanzado que la gala contará con la presencia de la cantante y actriz Begoña Vargas, reconocida por su interpretación de Cameron en exitosas series de la plataforma Netflix.

Entre los invitados, el actor Iván Sánchez, figura destacada del panorama audiovisual internacional, y la filántropa y autora Lorena Bernal, ambos como presentadores de esta edición.

El director del hotel Don Carlos, Jorge Manzur, ha señalado que creen "firmemente en el poder de las personas para generar un impacto positivo cuando se unen por una causa común".

"Participar en Global Gift representa una oportunidad para contribuir, inspirar y apoyar a quienes más lo necesitan", ha dicho, porque "cada gesto de solidaridad tiene la capacidad de transformar vidas y crear un impacto real".

Por su parte, la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha mostrado su orgullo de que Marbella siga acogiendo un evento de esta magnitud internacional y ha destacado el valor social, turístico y solidario que esta gala aporta a la ciudad. EFE

eg/srp/bfv/aam

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