Espana agencias

La sonrisa de Lamine Yamal

Guardar
Google icon

Chattanooga (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Lamine Yamal es el protagonista de la selección española. Una figura mundial siempre en el foco. Cada paso suyo es medido, también cada gesto. Tras empatar ante Cabo Verde, el extremo estuvo serio en el primer entrenamiento posterior. Actitud que copó la actualidad y a la que respondió este viernes, en el siguiente entrenamiento abierto, forzando una sonrisa con sus dedos.

Un gesto dedicado a la prensa tras explicarse en una entrevista con TVE.

“En el entrenamiento no estaba serio. Estaba medio dormido porque me quedé jugando a la 'play' hasta tarde por la noche”, comentó.

Una actitud que mostró diferente este viernes. Forzada para la foto, pero real sobre el césped de la Baylor School, campo base de la selección española en Chattanooga (Tennessee) para la fase de grupos del Mundial.

PUBLICIDAD

Bromas con sus compañeros durante los ejercicios de activación y en el rondo habitual como parte del calentamiento.

Un Lamine Yamal que marca la actualidad en cada paso y ahora también sobre su titularidad o no contra Arabia Saudí. Sin estar recuperado aún al 100% de su lesión muscular para jugar un partido completo, el futbolista del FC Barcelona puede jugar hasta 60 minutos.

PUBLICIDAD

Sin forzar su presencia sobre el terreno de juego, pero el empate del debut ante Cabo Verde (0-0) incrementa la exigencia de la selección española; y ahí aparece Lamine Yamal como elemento clave, desatascador, para sumar la primera victoria y rebajar las críticas tras el estreno a una selección que partía en este Mundial como una de las favoritas a ser campeona. EFE

(FOTO)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos directivos de gasísticas investigados por el caso Montoro se niegan a declarar

Infobae

El padre mató a su hija y luego se suicidó, apunta la investigación del suceso de Gerena

Infobae

La Ertzaintza libera en Getxo a tres mujeres prostituidas en condiciones de hacinamiento

Infobae

Rescatan a 28 personas en una patera al sur de Formentera

Infobae

El hombre electrocutado en una torre de alta tensión de Almería robaba el cable de cobre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

DEPORTES

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026