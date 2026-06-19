Aliança Catalana presenta por Barcelona a Jordi Aragonès, primo del expresident catalán

Barcelona, 19 jun (EFE).- El secretario de Estudios y Programas de Aliança Catalana, Jordi Aragonès, primo del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, será el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona.

Fundador y uno de los ideólogos del partido, Jordi Aragonès (Pineda de Mar, Barcelona, 1993), forma parte del núcleo duro de la dirección, donde ocupa el cargo de secretario de Estudios y Programas desde su nacimiento. Exmilitante de Unió, en las elecciones catalanas de 2024 fue el número dos en la lista de Aliança por Barcelona.

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Así lo ha anunciado este viernes el partido en un acto en El Born, tras meses manteniendo la incógnita del candidato y tras tener que aplazar su anuncio, previsto para el 23 de abril, porque la persona elegida para encabezar la lista finalmente dio marcha atrás.

Durante este tiempo, el partido ha sondeado a varias figuras conocidas, como el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, el exconseller de Junts Jaume Giró o el consultor Lluís Carrasco. EFE

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