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Un helicóptero rescata el cadáver de un hombre en una cala de Mojácar (Almería)

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Almería, 19 jun (EFE).- El cadáver de un hombre ha sido rescatado este viernes con un helicóptero de la Guardia Civil en una zona de difícil acceso de la playa de Granatillas, en el término municipal almeriense de Mojácar.

Según han indicado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, sobre las 12:00 horas han recibido la llamada de un particular que alertaba de que estaba viendo un cuerpo en la arena desde la distancia.

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El centro coordinador ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local de Mojácar y a los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.

Debido a lo escarpado del terreno, los equipos médicos no han podido acceder a pie hasta el lugar exacto para proceder a la certificación oficial de la muerte.

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Según han apuntado a EFE fuentes próximas al caso, ante la imposibilidad de llevar a cabo el rescate por tierra, la Guardia Civil ha movilizado a su unidad de helicóptero con base en Granada.

La aeronave ha logrado sacar el cuerpo de la cala y evacuarlo sobre las 17:40 horas, constando de forma provisional las causas de la muerte como desconocidas.

Por otra parte, según las fuentes consultadas, varios testigos han señalado que por la mañana se ha visto a un grupo de 10 ciudadanos argelinos, por lo que apuntan que este hallazgo podría estar relacionado con pateras, si bien por el momento no se da por hecho que el fallecido sea un inmigrante. EFE

mma/bfv/aam

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