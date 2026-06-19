El rey Juan Carlos, con el Bribon, prepara en Sanxenxo el Europeo de suiza

Sanxenxo (Pontevedra), 19 jun (EFE).- El 'Bribon', liderado por el rey Juan Carlos, encara este fin de semana la ultima prueba antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).

El vigente campeón continental y el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón mundial el pasado año en Estados Unidos por detrás del 'Bribon', son los máximos favoritos al título del Trofeo Xacobeo, que este fin de semana se pone en juego coincidiendo con la cuarta serie de la Liga Nacional.

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El rey emérito ha salido a navegar este viernes acompañado de su hermana Margarita, su cuñado Carlos Zurita y la hija de ambos, María. Junto a ellos ha estado el presidente del Náutico de Sanxenxo y anfitrión del padre de Felipe VI, el regatista Pedro Campos.

La cuarta serie del Trofeo Xacobeo comenzará el sábado con la señal de atención prevista para las 13:00 horas. El domingo, las pruebas arrancarán a las 12:30 horas, estableciéndose las 15:30 horas como límite para dar la salida a la última manga del programa. EFE

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