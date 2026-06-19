Espana agencias

El rey Juan Carlos, con el Bribon, prepara en Sanxenxo el Europeo de suiza

Guardar
Google icon

Sanxenxo (Pontevedra), 19 jun (EFE).- El 'Bribon', liderado por el rey Juan Carlos, encara este fin de semana la ultima prueba antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).

El vigente campeón continental y el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón mundial el pasado año en Estados Unidos por detrás del 'Bribon', son los máximos favoritos al título del Trofeo Xacobeo, que este fin de semana se pone en juego coincidiendo con la cuarta serie de la Liga Nacional.

PUBLICIDAD

El rey emérito ha salido a navegar este viernes acompañado de su hermana Margarita, su cuñado Carlos Zurita y la hija de ambos, María. Junto a ellos ha estado el presidente del Náutico de Sanxenxo y anfitrión del padre de Felipe VI, el regatista Pedro Campos.

La cuarta serie del Trofeo Xacobeo comenzará el sábado con la señal de atención prevista para las 13:00 horas. El domingo, las pruebas arrancarán a las 12:30 horas, estableciéndose las 15:30 horas como límite para dar la salida a la última manga del programa. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un helicóptero rescata el cadáver de un hombre en una cala de Mojácar (Almería)

Infobae

Aliança Catalana presenta por Barcelona a Jordi Aragonès, primo del expresident catalán

Infobae

Eva Longoria regresa a Marbella para ser la anfitriona de la Global Gift Gala

Infobae

Tres medios aéreos trabajan en un incendio forestal en El Bierzo (León)

Infobae

El Valencia Basket recupera a Alicia Flórez para la próxima temporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

DEPORTES

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026