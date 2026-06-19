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FOPEA advierte sobre ausencia de control profesional en medios tras noticia falsa de Messi

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Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), encargado de velar por la libertad de prensa, advirtió sobre "el riesgo que supone difundir información sin controles profesionales" tras el escándalo originado por la noticia falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi difundida por un canal de streaming.

Este jueves Florencia Peña, una actriz y comediante que dio el salto a la conducción de programas de entretenimiento, comunicó en la plataforma audiovisual LuzuTV la noticia falsa de la supuesta muerte Jorge Messi, padre del astro argentino, en pleno Mundial 2026, lo que generó desinformación y un gran revuelo en Argentina, que afectó el estado de ánimo de la plantilla de la selección argentina de fútbol en Estados Unidos.

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"El hecho protagonizado por Florencia Peña y ocurrido en el programa 'El Show del Verano' (LuzuTV) constituye una grave vulneración al chequeo de la información y una ocasión para reflexionar sobre los estándares que distinguen la labor periodística del entretenimiento", afirma un comunicado de la organización.

Y añade que este episodio "se presenta como una oportunidad para reivindicar el periodismo profesional".

También recuerda que "la libertad de expresión y de prensa, defendidas incansablemente por FOPEA, conllevan el cumplimiento de normas éticas más allá del formato y plataforma en la que se ejerzan"

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Ante este escenario, "FOPEA recuerda que su Código de Ética establece en el artículo 17 que los periodistas tienen la obligación de verificar la información antes de difundirla, y que la velocidad no puede ser excusa para omitir ese paso fundamental".

"El rigor en la verificación no es un atributo opcional, sino una condición irrenunciable en la comunicación social", argumenta el Foro de Periodismo Argentino.

Así insta a periodistas, medios, plataformas y presentadores "a establecer protocolos mínimos de verificación, estándares éticos, responsabilidad social y pautas básicas de la profesión antes de difundir noticias de alto impacto, independientemente del formato en que operen".

FOPEA hace referencia al momento de transformación que vive el periodismo, especialmente por el surgimiento de numerosas plataformas audiovisuales que muchas veces no están conformadas por plantillas de periodistas profesionales.

Ante ello, argumenta: "Debemos ser más estrictos que nunca en el cumplimiento de las normas éticas de nuestra profesión".

Tras la difusión de la noticia falsa, Florencia Peña fue retirada de la plataforma de streaming y se generó un fuerte debate sobre la responsabilidad de los medios.

La familia de Messi emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar" por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Hasta el propio presidente argentino, Javier Milei, publicó un mensaje en las redes en el que calificó de "aberrantes e inescrupulosas" las declaraciones de Peña, a la que calificó de "chimentera (chismosa) de poca monta". EFE

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