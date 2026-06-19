Aimar: "La buena 'vibra' para nosotros es fundamental"

Dallas (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico argentino y mano derecha del seleccionador, Lionel Scaloni, destacó que el buen ambiente del grupo es la clave en la trayectoria que, desde 2019, ha logrado situar a la Albiceleste en la cima del mundo.

Aimar, en una entrevista con FIFA, resalta que en el Mundial no solo son importantes los resultados, sino que buscan generar buenos recuerdos durante todo el proceso.

PUBLICIDAD

"Es importante en el momento que no solo estás jugando lo máximo a lo que podés aspirar que es un Mundial, sino también por lo que estás viviendo. Nosotros lo vemos así, lo sentimos así, intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Obviamente que lo que más queremos es que las cosas deportivas salgan bien, pero es importante el camino. Después, el fútbol puede determinar de una forma o de otras y, si no, perdiste 30-40 días de tu vida. Para nosotros el buen ambiente, la buena vibra es fundamental , porque además de estar compitiendo estamos pasando tiempo de nuestras vidas", resaltó.

El exinternacional resalta que Scaloni logró unir a toda la selección en un proceso en el que han conquistado dos Copas América y un Mundial. "Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y, sobre todo, transmitir seguridad y tranquilidad», expresó.

PUBLICIDAD

"Lo que sentimos todos, después de estar varios años en la selección tanto en juveniles como mayores es que es donde queremos estar y que ese sentimiento y esa manera de encarar estas situaciones haya sido coronada con triunfos, con títulos con alegría es como que no sé si hay algo más arriba que eso. Nos hace inmensamente felices", destacó..

Respecto al resto del cuerpo técnico, integrado también por Roberto Ayala y Walter Samuel, Aimar afirmó que la clave es la "amistad y una cuestión de camaradería entre todos". "Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo; el camino lo transitamos con amigos", resaltó.,

PUBLICIDAD

Argentina comenzó con una goleada sobre Argelia y una actuación sobresaliente de Leo Messi, lo que da confianza, según Aimar.

"Tenemos la alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el anterior y la tranquilidad, aunque nunca es cien por ciento, porque nunca llegas a estar en paz totalmente- Y confirmación de un nivel de un deportista, ya no de un futbolista, superlativo". señaló.

PUBLICIDAD

Respecto a lo que espera en el próximo partido, el lunes en Dallas contra Austria, Aimar aseguró que será "durísimo".

"Es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los participantes. Con una propuesta diferente (a Argelia), pero con jugadores quizá más físicos, más directos pero igual de duro va a ser el partido ", indicó. EFE

PUBLICIDAD