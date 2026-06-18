Espana agencias

Primera jornada cierra con 75 tantos en 24 partidos y un goleador solitario: Lionel Messi

Guardar
Google icon

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.

Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.

- Segunda jornada

18.06 Canadá - Catar

18.06 Suiza  - Bosnia y Herzegovina -

18.06 Sudáfrica

.

Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.

PUBLICIDAD

- Segunda jornada

19.06 Escocia - Marruecos

19.06 Brasil  - Haití

.

Grupo D

Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.

- Segunda jornada

19.06 Estados Unidos - Australia

19.06 Turquía        - Paraguay

Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.

PUBLICIDAD

- Segunda jornada

- Segunda jornada:

20.06 Países Bajos - Suecia

20.06 Túnez        - Japón

.

Grupo G

Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.

- Segunda jornada

21.06 Bélgica      -  Irán

21.06 Nueva Zelanda - Egipto

.

Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.

- Segunda jornada

21.06 España  - Arabia Saudí

21.06 Uruguay - Cabo Verde

.

Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.

- Segunda jornada

22.06 Francia - Irak

22.06 Noruega - Senegal

.

Grupo J

Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.

- Segunda jornada

22.06 Argentina - Austria

22.06 Jordania - Argelia

.

23.06 Portugal - Uzbekistán

23.06 Colombia - RDC

.

Grupo L

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inglaterra se luce, Cristiano y Portugal decepcionan, Colombia cumple y Panamá llora

Infobae

Petro felicita a la selección colombiana por debutar con victoria en el Mundial

Infobae

Veinte años del Estatut: el frustrado salto adelante que abrió la puerta al 'procés'

Infobae

El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la Ley de Cine

Infobae

Aguirre asegura que México debe corregir errores del debut para vencer a Corea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

ECONOMÍA

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026